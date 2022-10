Biden sigue resistiéndose a las políticas fiscales de Trump

Los legisladores republicanos han lapidado al presidente Joe Biden por aumentar la inflación, pero empeoraran las cosas al extender los recortes de impuestos de Donald Trump, así lo dio a conoce el diario The Washington Post.



El medio antes citado también señaló que si el Partido Republicano se convierte en mayoría en noviembre, tras las elecciones intermedias, buscarán extender las disposiciones de los recortes de impuestos de 2017 del exmandatario Donald Trump que se centran en las tasas de impuestos pagadas por individuos y corporaciones.



“La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos ha brindado un alivio real y sustancial a las familias y las empresas”, dijo al Post el representante Jason T. Smith, el miembro de mayor rango del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes. “Necesitamos aprovechar ese éxito al hacer permanentes aquellas políticas que apoyan a las familias y los trabajadores mientras observamos qué más se debe hacer con el código tributario”.



Para nadie es un secreto que Biden hizo campaña para revertir las políticas fiscales de Trump, como por ejemplo, aumentar el impuesto mínimo corporativo al 28 % desde el 21 % de Trump, pero no le ha sido una tarea fácil, al contrario, razón por la que los republicanos esperan aprovechar los recortes de impuestos para los ricos si ganan en noviembre.



Los republicanos no han parado de culpar a Biden por los altos niveles de inflación en el país y según The Washington Post extender los impuestos de Trump podría provocar un aumento en los precios y en automático los gastos de los estadounidenses se elevaría.



Los republicanos también han criticado fuertemente las políticas de Biden como la condonación de prestamos estudiantiles.



“Poner más dinero en los bolsillos de las personas aumentará la demanda de bienes en un momento de escasez de oferta. Eso hará subir los precios y empeorará la inflación que tanto preocupa a los gobernadores. Y aumentará la presión sobre la Reserva Federal para aumentar los intereses. las tasas incluso más de lo planeado”, escribió en marzo Howard Gleckman, miembro principal del Tax Policy Center.



Los recortes de impuestos de Trump han demostrado tener un verdadero poder de permanencia política, incluso con la mínima mayoría de los demócratas. Los demócratas se comprometieron a reducir el conjunto de recortes en sus campañas de 2020.

Te puede interesar:

– Biden promueve las acciones para bajar costos de cuidado de salud al cierre de su visita a California

– Biden asegura, “si ganan los republicanos, la inflación empeorará”

– Unos 70 millones de estadounidenses recibirán el aumento de beneficios del Seguro Social en 2023