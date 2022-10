Chiquis Rivera luce sus curvas en traje de baño de corte alto mientras descansa en un camastro

Tras divertirse mucho en Disney en compañía de su familia Chiquis Rivera optó por tomarse unas horas de descanso, y posó junto a la piscina mientras descansaba en un camastro, usando un traje de baño de corte alto y tomando un jugo helado. Ella escribió junto a la imagen que compartió en Instagram el mensaje: “Ellos dicen… “Los muslos gruesos salvan vidas” -y estoy de acuerdo! 🥰 Sin bronceado. Sin filtros. Sin FaceTune. Sólo Janney! 💁🏼‍♀️ Gracias linduras por consentirme hoy! 😭🙌🏻 💜”

La semana pasada la cantante presumió su nuevo color de cabello, antes de irse al estudio para grabar una canción de corte navideño. Para la ocasión ella usó ajustados leggings rojos, y muy emocionada dijo: “Aquí estamos en el estudio, ya saben, mi estudio favorito, y ¡estoy grabando mi primera canción navideña! Les va a encantar”.

Luciendo muy sexy Chiquis también compartió con sus seguidores un clip en el que promociona su más reciente sencillo “55”, que interpreta a dueto con Raymix. Lo hizo poco después de despertarse, y el ritmo fue tan contagioso que comenzó a bailar muy animada. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

