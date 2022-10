“DACA para los trabajadores” podrá legalizar a millones

MEXICO.- Tras la época dura de la pandemia, la situación laboral de Leonardo empeoró. No es que antes fuera buena, pero siempre se puede estar peor y así lo comprobó. Ante la falta de personal, la fábrica donde aún labora en Chicago tomó la decisión de acelerar la banda para el ritmo de empaque… ¡a una caja por minuto!

Después, la compañía apretó más: en la desesperación por ahorrar los gastos de producción apagó el aire acondicionado aunque las temperaturas llegaran a más de 50 grados centígrados, aunque los obreros sudaran hasta en los rincones el cuerpo que creían imposible.

“¿Te imaginas el desgaste para tu cuerpo de cargar 30 libras cada minuto, todo el día, sin ventilación ni aire acondicionado?”, pregunta este mexicano oriundo de la Ciudad de México durante una entrevista telefónica con este diario que pidió un cambio de nombre para mantener el anonimato por estrategia legal.

Leonardo M. es un caso simbólico en un cambio en la política migratoria que abre el camino a millones de indocumentados para acceder a la legalización y lo cobijan organizaciones civiles en defensa de los derechos de los trabajadores.

El DACA de los trabajadores

En julio de 2022, el gobierno del presidente Joe Biden implementó una Acción Diferida con la cual las víctimas de violaciones a las leyes laborales pueden obtener un permiso legal de trabajo y un número de seguridad social si presentan una demanda judicial y mientras dura la resolución de ésta.

Esta decisión impide la deportación.

“A esta Acción Diferida le llamamos el DACA para los trabajadores (en alusión al DACA para jóvenes que llegaron a Estados Unidos sin documentos en la infancia) y es una manera de Joe Biden de cumplir con una promesa a los indocumentados, porque no pudo en el Congreso”, observa el activista Jorge Mújica.

Mújica observa que, al denunciar atropellos, se contribuye a que haya equidad y se respeten los derechos de todos los migrantes. “Calculamos que podrían ser millones los beneficiados porque practicamente no hay indocumentado que no haya sido abusado por sus patrones alguna vez”.

Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre violaciones a los derechos laborales porque no se denuncian: el miedo a la deportación es mayor, pero las visas de trabajo temporal (H2) arrojan una luz.

Entre enero de 2018 y diciembre de 2020, la Línea de Atención a la Trata de Personas del Proyecto Polaris identificó cerca de 16,000 víctimas de trata laboral en Estados Unidos. Esto quiere decir que por lo mennos esas 16 mil personas podrían aplicar.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo (Deparment of Labor, DOL) para que las leyes se puedan aplicar, independientemente del estatus migratorio, los trabajadores deben sentirse libres de participar en las investigaciones, sin temor a represalias relacionadas con la migración.

La misión del DOL y la aplicación efectiva de las leyes dependen de la cooperación de los trabajadores.

A Leonardo M. le costó mucho perder el miedo y cuando lo hizo pensó, más bien, en el beneficio. Nació en la capital de México, donde las oportunidades para salir adelante y tener mayores ingresos son escasas. Se crio en Morelos, ahí estudió electricidad, pero no fue suficiente.

Decidió irse a Estados Unidos cuando tenía 30 años y desde entonces trabajar en la misma planta de procesamiento de alimentos en Chicago. De eso han pasado 22 años. Verano tras verano le prometían que le subirían el sueldo, pero nunca se consolidó.

“Cuando eres joven, lo entregas todo”, asegura. “Luego te das cuenta de que no es suficiente”.

La vida seguía, él envejecía empaquetando, las cajas corriendo en la banda y el calor más fuerte. Por eso él y sus compañeros iniciaron un paro. Al principio pedían cosas básicas que por ley les correspondía: aire acondicionado y mejora de salarios.

La situación fue de mal en peor. No solo los ignoraron sino que la carga de trabajo multiplicó los

Accidentes y los dolores de espalda fueron más frecuentes. Algunos fueron al médico, pero otros aguantaron.“No me rajo”, dijeron algunos pero de nada sirvió. En cuando tuvieorn quejas los suplieron.

Así llevaban algunos años cuando el 6 de julio el Departamento del Trabajo publicó las reglas de apoyo para el proceso de solicitar discreción fiscal relacionada con la inmigración durante los procesos laborales, lo que impide la deportación y conlleva un permiso de trabajo.

Como activista por los derechos laborales en Chicago y diputado migrante suplente en México, Jorge Mújica asegura que el “DACA” de los trabajadores es un término con el que la gente se está familiarizando. Cada vez más se suman y están dispuestos a acusar las injusticias, ¡ya no se quedan callados!

Mújica afirma que la administración ha decidido que es más importante (y fácil) ejercer las leyes de trabajo que las leyes de migración, “para que a la gente se le quite el miedo. Se dice fácil”, advierte pero tiene muchos detalles. “El objetivo es protegerlos”.

¿Qué sí y qué no es ilegal?

Lo más importante es que los migrantes sepan de qué los protege la ley, de esta manera pueden acusar y señalar qué derechos están violando.

“Hay que empezar por educarse en lo que son las leyes de trabajo”, señala Mújica. “Lo denuncias con la agencia correspondiente e inicia el proceso. Se puede denunciar en el departamento de trabajo, en la comisión de igualdad en el empleo, con la OSHA , que es la administración de higiene y seguridad en el trabajo. Cada una de estas agencias manda una carta a seguridad nacional”.

Si no se paga el salario mínimo, si no pagan horas extra, ni pagan todas las horas trabajadas. Si el patrón se queda parte de tus propinas, si hay condiciones peligrosas y no te dan el equipo de protección, todo eso es violación y hay que denunciar.

“Si te discriminan, si le dan el trabajo nocturno a los gringos y les pagan más y a ti por ser latino te excluyen, eso es una violación a tus derechos”, afirma Mújica.

“El primer paso es aprender qué leyes nos rigen y dónde están violando mis derechos. Segundo paso poner la queja y tercer paso pedirle a la agencia que está investigando la denuncia que le pida a seguridad nacional que me dé mis documentos. El cuarto paso, cada persona debe hacer su trámite migratorio porque cada caso es distinto”, nos comparte Mújica.

Algunas personas llegaron en avión con visa de turista y se quedaron, otros padecieron las inclemencias y cruzaron la frontera. Otros intentaron cruzar varias veces y por ello ya tienen antecedentes migratorios. Todo caso es individual, por eso es importante que cada migrante se encargue de iniciar su trámite migratorio.

“Las violaciones nunca terminan”. Jorge Mújica sentencia que los conflictos nunca se acaban. “Los negocios son para hacer dinero, no para respetar las leyes”, afirma pero, hay una buena noticia: La protección se extiende para todos los trabajadores de una compañía donde se cometen violaciones. “Una denuncia va a amparar a los demás”.

El departamento de Trabajo publicó una lista completa de todos los pasos y procedimientos para acogerse al beneficio en caso de violación laboral el 6 de julio. Posteriormente, el 2 de septiembre también publicaron un memorándum informando cuáles serían los casos acelerados con los que trabajan. Lo cual es bueno, porque en un lapso de tres meses, las personas recibirán su permiso de trabajo.

Lucha de años

“En el Congreso no pasa nada”, acusa Mújica. “Por ello se están implementando estas políticas”.

En resumen, el activista dice que se trata de una lucha de activistas y sindicatos de trabajadores.

Anteriormente, en octubre de 2021, seguridad nacional decidió suspender todas las redadas en los centros de trabajo, “ya no hay redadas, se acabó eso de corretear a los trabajadores en las calles”.

Las organizaciones de trabajadores destacan que es importante como trabajador indocumentado guardar todos los documentos. Tener todos los talones de cheque, así sean de años, podría ayudar en caso de tener que realizar una denuncia contra la empresa donde labora. Sin embargo, la palabra del trabajador es suficiente para hacer una acusación, porque es obligación del patrón demostrar que cumplió las leyes.

El caso de Leonardo

En la fábrica de Chicago, Leonardo M. y sus compañeros lograron llevar su caso a la Junta Nacional de Relaciones Laborales y fue así como se reveló que la empresa tenía… ¡120 acusaciones previas!

La compañía tenía años sin rendir cuentas. Cuando inició el paro, hubo intimidación por parte de la compañía, los amenazaban y les advertían que cualquier acción tendrían “consecuencias” por su estatus migratorio.

Los patrones incluso Contrataron asesores externos y guardias armados para intimidarlos y disuadirlos de seguir con la acusación. “Las compañeras también sufrían acoso sexual”, precisa Leonardo.

“Con las nuevas disposiciones todo ese miedo pasó a segundo plano”, reconoce Leonardo.

Este mexicano ha trabajado durante 20 años para la misma empresa con la esperanza de que las cosas mejorarían. A la par, realizaba trabajos extra, como electricista, para generar un ingreso adicional.

Por su edad ya es candidato a un retiro, lo cual es un sueño para él y sus compañeros. El DACA representa un camino, con el cual podría regresar a su país con “algo digno”. El dinero que gana en EU, “rinde más en México”, dice.

La esperanza de regresar a la Ciudad de México y vivir tranquilo se mantiene viva.

Actualmente el proceso legal sigue su curso y aunque les aumentaron el sueldo, las condiciones aún no son óptimas. Colocaron 10 cámaras en su área de trabajo, todo el tiempo están observando a los trabajadores. “No tengan miedo”, pide Leonardo a sus compañeros y les dice que solo hagan su trabajo, mientras la lucha de la demanda sigue.

El Gobierno mexicano

Vanessa Calva, directora general de protección consular en la SRE, asegura que es una “buena noticia” la aplicación del DACA. “Lo que se busca es que se cumplan las leyes y se evite la persecución de trabajadores”.

La semana de derechos laborales cumple este año su edición 14 y tiene el objetivo de informar a la comunidad de connacionales cuáles son sus derechos. Han brindado atención a más de 340 mil personas.

El consulado se encarga de establecer mecanismos para recibir a personas que han pasado por cuestiones de discriminación, abuso y trata de personas en el ámbito laboral, canalizando los casos a las autoridades correspondientes para así generar un impacto.

“Los temas de derechos laborales siempre han sido prioridad”, asegura Vanessa y destaca que se tienen que cumplir criterios. En material laboral debes atender los criterios de periodicidad. Por ejemplo, si ocurrió un caso de discriminación hace 10 años, es importante haber denunciado antes para dejar un precedente.

Vanessa Calva reitera que es importante que las personas se acerquen a denunciar y comparte que el CIAM, Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, está disponible las 24 horas para dar asistencia telefónica.

La agricultura, la construcción, la manufactura y el trabajo doméstico son los empleos que más requieren de la fuerza de nuestros paisanos. Gracias a personas como Juan, la industria se sostiene.

Este tipo de trabajos son conocidos como 3D, los hacen indocumentados y en su mayoría son mexicanos. Exponen a las personas a condiciones deplorables con derechos limitados.

El 50% de los casi 11.5 millones de personas migrantes con estatus de “no autorizada” en ese país proviene de México, señala un documento del DHS de febrero de 2021.

¿Conoce casos de abuso o ha sido víctima? Crear redes de apoyo es importante y denunciar a tiempo ayuda a garantizar que se respeten y cumplan los derechos de nuestros paisanos.

Te puede interesar:

–Juez que declaró que DACA es ilegal falló que continúen las renovaciones pero no nuevas inscripciones

–El futuro de DACA está en manos de juez que lo declaró ilegal en 2021

–DACA en el tribunal: Juez de Texas cita a las partes de la demanda para el 14 de octubre