Error del concejal Kevin de León no merece linchamiento político y que lo obliguen a renunciar

Varios líderes de la comunidad se manifestaron en contra de los esfuerzos para presionar al concejal Kevin de León a que renuncie a su asiento en el Concejo de Los Ángeles y llevarlo de alguna manera a la hoguera política.

“El concejal De León cometió un error al no parar los comentarios racistas de la expresidenta del Concejo, Nury Martínez, pero eso no amerita que le quieran aplicar la pena capital política ni que lo lleven al linchamiento político”, dijo el activista centroamericano, Francisco Rivera.

Y lamentó que este yerro “esté siendo utilizado por los oportunistas políticos para avanzar sus agendas y carreras políticas”.

Una conversación privada grabada de forma secreta en las instalaciones de la Federación de Sindicatos del condado de Los Ángeles hace un año, fue filtrada a los medios la semana pasada, donde se escucha a la expresidenta del Concejo, Nury Martínez haciendo comentarios racistas en contra de la comunidad afroamericana y oaxaqueña de Los Ángeles, sin que el líder del sindicato, Ron Herrera y los concejales Kevin de León y Gil Cedillo hicieron nada por frenarlos.

Un día después de que la grabación se hiciera pública, Herrera se vio obligado a renunciar al liderazgo sindical mientras que Martínez renunció a su cargo como concejal y presidenta del Concejo de la ciudad de Los Ángeles.

A partir de ese momento, varias organizaciones, sus propios compañeros concejales, viejos aliados políticos y el grupo Black Lives Matter han estado acorralando para que renuncie. Incluso miembros de este grupo se han establecido afuera de la casa del concejal De León en el barrio de Eagle Rock de Los Ángeles para exigir su renuncia.

Francisco Rivera, uno de los líderes que pide que Kevin de León no renuncie(Araceli Martínez/La Opinión)

Qué se quede

Rivera dice que él pertenece al amplio grupo de angelinos que quieren que Kevin de León se quede en el puesto porque como legislador y como concejal ha hecho mucho por la comunidad.

“Este asunto ha sido manejado con una doble moral por quienes desde sus puestos en el gobierno exigen que se vaya, pero quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra”.

Por el contrario, Rivera dijo que esta falla, debe ser aprovechada para comprometer a De León a servir mejor a la comunidad afroamericana y oaxaqueña.

“Él ha demostrado liderazgo y ha sido impecable en su desempeño, es injusto que lo quieran hacer pedazos políticamente”.

Uno de los más grandes logros de Kevin de León es haber concluido la tarea que inició el concejal Gil Cedillo, dar licencias de manejo a los inmigrantes indocumentados. (Archivo/La Opinión)

Una carrera de logros

De León surgió en la política, en 1994, siendo un joven de 23 años, durante su participación activa en la lucha contra la proposición 187 que pretendía negar servicios sociales y educación a los inmigrantes indocumentados.

En 2006 obtuvo su primera posición política al ganar un asiento en la Asamblea de California. En 2010 se fue al Senado. Hizo historia el 15 de octubre de 2014 al convertirse en el primer latino en ser presidente del Senado en más de 130 años. Cargo que dejó en 2018.

Entre sus logros más importantes, figuran la ley AB 60 que da licencias de manejo para los inmigrantes indocumentados, la cual rescató después de haber sido congelada por el autor de la medida, el asambleísta de Salinas, Luis Alejo.

El concejal Gil Cedillo quien originalmente luchó por décadas por las licencias de manejo para los indocumentados, se la dejó encargada a Luis Alejo, cuando a él se le venció el tiempo para seguir en la legislatura estatal.

Pero Alejo mató su propio proyecto de ley, cuando agonizaba el ciclo legislativo de 2013, al encontrar resistencia por parte del Sindicato International de Trabajadores de los Servicios (SEIU), que no quería una licencia marcada que indicará que no se podía usar con propósitos de identificación federal, ya que buscaban que fuera igual que la del resto de la ciudadanía.

De León con el apoyo del entonces senador Ricardo Lara, la rescató del archivo muerto, tras platicar con el entonces gobernador Jerry Brown, quien se comprometió a firmarla. Ante el asombro del propio asambleísta Alejo, De León consiguió el apoyo para que las licencias fueran aprobadas en la Asamblea y el Senado, y que días después, el gobernador Brown la hiciera ley.

La AB 60 fue una enorme victoria para la comunidad inmigrante de California, y cambió sus vidas para siempre.

Otra de las más grandes victorias de De León, es la ley Santuario que asegura que las cárceles y prisiones no notifiquen ni retengan para las autoridades de migración, a un inmigrante indocumentado que hayan detenido, a menos que haya cometido un serio delito.

Pero también consiguió que se aumentara el salario mínimo a 15 dólares por hora en el estado; es autor de la ley SB 588, el Acta de Pago Justo para combatir el robo de salario a los trabajadores; y de la ley SB 674 que agiliza la certificación policiaca a los indocumentados que son víctimas de crímenes que califican para la visa U, un alivio migratorio que les abren un camino para obtener la residencia permanente y la ciudadanía.

Es considerado un líder en el cambio climático al promover varias medidas para que solo se emplee energía renovable y limpia en California, a partir del 2045.

En octubre de 2020, en medio de la pandemia de covid-19, prestó juramento como concejal por el distrito 14 que abarca el centro de Los Ángeles, Boyle Heights, El Sereno, Hermón, Monterey Hills, Highland Park, Eagle Rock y el parque Glassell.

Entre sus más importantes logros como concejal, destacan la creación de la más grande villa en el país, con 220 casitas para desamparados en el barrio de Highland Park, 100 más en el barrio de Eagle Rock, y está por abrir 144 más en el barrio de Boyle Heights.

Limpió de campamentos de desamparados la avenida Huntington Drive, y logró que le aprobarán una moción para comprar dos hoteles donde viven 100 personas que tenían como hogar las calles de Los Ángeles.

Además ha trabajado para dar protecciones a los inquilinos durante la pandemia y fue líder en la moratoria municipal contra los desalojos.

Kevin de León ha sido muy exitoso en sus planes para dar un techo a los desamparados en algunos barrios del distrito 14. (Archivo/La Opinion)

Agradecida por reubicación de desamparados

Genny Rivera, una trabajadora de organizaciones comunitarias del barrio de El Sereno, dijo que no podía opinar sobre si el concejal debía irse o no porque apenas está procesando todo lo ocurrido y no tiene suficiente información, pero entiende que a veces es difícil contradecir a una persona de posición superior durante una conversación, ya que puede haber represalias.

“Reconozco que le faltó un poco más de prudencia para no agregarle a lo que estaba diciendo Nury Martínez”.

Pero dejó en claro que está muy agradecida con el trabajo hecho por el concejal, porque al tomar el cargo los ayudó mucho a limpiar la comunidad del problema del desamparo.

“Era un infierno antes de que él llegara, y se vio un cambio visible y notable. La verdad no me gustaría que nos quedáramos otra vez sin un concejal porque ya vimos que a nuestras peticiones no se les da la misma importancia cuando no tenemos uno”.

Kevin de León habla con los campesinos que lo apoyaron cuando buscaba ser alcalde de Los Ángeles. (archivo/La Opinión)

‘No es un racista’

Juan Venancio, organizador comunitario, un inmigrante de Puebla, México, dijo que considerando todo lo que ha logrado como legislador y concejal para el distrito 14, De León debe quedarse en su cargo.

“Yo lo apoyo porque lo conozco de hace años, y todas las leyes que ha impulsado nos ha beneficiado, empezando por la ley que declaró Santuario a California”.

Venancio dijo que quienes lo condenan, no tienen toda la información o se dejan llevar por chismes o motivaciones políticas.

“Esa conversación fue grabada hace un año, y la guardaron porque pensaba usarla en su contra en la campaña para alcalde con la intención de darle un golpe muy fuerte”.

Y concluyó diciendo que De León no es un político racista. “Lamentablemente se vio inmiscuido en una conversación donde una concejal expresó comentarios racistas, y a él se le está juzgando con la misma medida y con mucha hostilidad”.

La comunidad latina perderá a un héroe de los inmigrantes si se va Kevin de León, dicen activistas que lo apoyan. (Getty Images)

Pierde la comunidad migrante

Raúl Murillo, organizador comunitario de Chihuahua, México, dijo que los comentarios racistas expresados en la reunión privada filtrados a la prensa, son reprobables.

Sin embargo, reconoció que si Kevin renuncia a su cargo de concejal, los inmigrantes perderán a uno de sus más grandes héroes en la lucha antiinmigrante, y a un político rebelde.

“Su renuncia no traería una solución mágica al racismo y solo va a debilitar el poder latino de un solo tajo en el Concejo de Los Ángeles, cuando somos el 50% de la población”.

Pero por otra parte, expresó su preocupación, porque dijo que si Kevin decide quedarse como concejal y no renunciar, lo van a seguir golpeando, y no lo van a dejar trabajar.