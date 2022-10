Jared Borgetti no ve bien a México para el Mundial Qatar 2022 y tampoco considera que hayan jugadores que marquen la diferencia

A poco para que se dispute el Mundial de Qatar 2022, crecen las dudas en torno a lo que pueda hacer la Selección de México, que en los últimos meses no pudo sumar buenos resultados y las pocas victorias las logró con muchas dudas en su juega.

El principal señalado de esta realidad el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, acusado de tomar malas decisiones estratégicas y no armar buenas convocatorias, pero a juicio del ex futbolista mexicano Jared Borgetti, el problema en El Tri es que no hay jugadores que marquen la diferencia.

"No tenemos jugadores que marquen la diferencia"😕



En un acto de presentación del nuevo patrocinador de la selección mexicana, el ‘Zorro del desierto’ también aseguró que los convocados a la Copa del Mundo no llegan en buen momento de forma, a pesar que “algunos han mejorado su nivel”.

NECESITAN LLEGAR EN MEJOR MOMENTO



"La selección no tiene muchos jugadores en gran momento"



Jared Borgetti tuvo una conversación con el Tata Martino

Al tratarse de un evento oficial de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se esperaba la presencia de algún miembro de la directiva o cuerpo dirigencial, pero en el acto estuvo presente el propio seleccionador Tata Martino.

Borgetti confesó que tuvo una breve conversación con el estratega argentino para curiosear sobre la preparación para Qatar 2022 en medio de tanta presión y tensión por parte del entorno de la Federación, fútbol mexicano y prensa.

“Platiqué con ‘el Tata’; lo veo tranquilo y le creo que esté tranquilo porque al Mundial se tiene que llevar a lo mejor y ‘el Tata’ lo sabe, por eso confío en los jugadores que va a escoger con todo y las diferentes opiniones que surjan”, dijo el ex delantero.

