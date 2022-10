Joven se convierte en influencer y paga deuda que tenía en tienda desde hace siete años

Uno de los sueños que tienen quienes se quieren convertir en influencers es tener fama y dinero, siendo lo segundo la consecuencia de lo primero.

Precisamente un joven que logró gran popularidad en la red social TikTok tomó una importante decisión una vez que pudo obtener las primeras ganancias por sus contenidos.

Yulay, quien tiene además 3.58 millones de suscriptores en su canal de YouTube, es el nombre del protagonista de esta historia. El hombre reveló que pagó una deuda que tenía en una famosa tienda desde hace siete años.

“No he pagado ese crédito. Me da un poquito de penita. Imagínense los intereses que se han generado. Estoy en buró de crédito. Quiero darles un consejo: deben pagar su deuda. Es muy tonto mi forma de pensar -en ese entonces- era un baquetón, pero ahí no termina, a los dos meses empezaron a llegar los de Coppel que llegaban a -mi casa- a cobrar. Tenía mucho miedo. Pensé que me iban a meter la cárcel. No iba a las tiendas porque tenía miedo, luego mis padres se enteraron y hubo otro problema”, reveló.

Y es que señaló que los altos intereses lo llevaron a adquirir una costosa deuda; sin embargo, al fin pudo salir adelante gracias a los resultados de su esfuerzo en plataformas digitales.

“Como me duele, pero debemos pagar nuestras deudas”, concluyó al momento de que las reacciones en redes sociales lo aplaudieron por ir cumpliendo con sus compromisos, ya que muchos se olvidan de ellos peor aún cuando le dan prioridad a otras compras y gastos.

