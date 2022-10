La pelea Ryan García vs. Gervonta Davis va con todo y solo faltan algunos detalles para que concluyan las negociaciones

La tan esperada pelea entre Ryan García contra Gervonta ‘Tank’ Davis se cocina a fuego lento, pero a diferencia de las negociaciones para que el ‘King Ry’ se enfrentara al ‘Pitbull’ Cruz, estas si lograrán concretar el gran objetivo.

Done deal 👀👀 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 11, 2022

El californiano García, considerado desde hace un par de años una promesa del boxeo y llamado a ser el gran espectáculo en el futuro, tiene varios meses provocando a Davis, quien no ha negado la posibilidad de enfrentarlo en un ring de boxeo.

Stephen Espinoza, presidente de Showtime Sports, declaró a la prensa recientemente que los manejadores de ambos pugilistas están en conversaciones casi diarias y que el único detalle por resolver es el de la gran bolsa televisiva. Showtime's Stephen Espinoza has declared that he believes Gervonta Davis vs Ryan Garcia is "very close". He said they have "largely a deal in place" with some details and the TV network situation still to be worked out. [Town Bizznizz]— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 17, 2022

Otros que han insistido en este combate son los promotores y boxeadores retirados Óscar de la Hoya y Floyd Mayweather. El primero, presidente de Golden Boy Promotions, ha utilizado toda su influencia por medios y redes sociales para señalar que el encuentro será el pleito del año y todos los fanáticos de este deporte quedarán contentos con el resultado.

Más discreto, Mayweather y su empresa The Money Team consideran que es una gran oportunidad para Gervonta Davis derrotar a Ryan García y demostrar que sigue siendo el mejor de la categoría peso ligero.

