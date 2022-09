El Pitbull Cruz saca la ‘raza’ mexicana y le manda un contundente y claro mensaje a Óscar de la Hoya y Ryan García

Foto: Harry How / Getty Images

El nombre de Isaac ‘Pitbull’ Cruz viene sonando con mucha fuerza en los últimos tiempos en el mundo del boxeo. El pugilista mexicano ha demostrado que ya no es el futuro sino el ahora del deporte mexicano y sobre el ring ha demostrado todos sus talentos y habilidades.

A sus 24 años, Pitbull ha tenido grandes peleas y espectaculares momentos, como cuando a pesar de caer derrotado ante Gervonta Davis fue aplaudido por el público presente en la velada del 5 de diciembre de 2021 en el Staples Center, o su brillante boxeo para derrotar a su compatriota Eduardo Ramírez el pasado 4 de septiembre.

Ha tenido duros detractores, pero los principales han sido el californiano Ryan García y su promotor, el retirado y siempre mediático Óscar de la Hoya.

“Hay que hacer méritos para obtener las oportunidades. Piensan que lo mío fue casualidad, fue una bendición muy grande la oportunidad de enfrentar al Gervonta Davis” Pitbull Cruz

Con la emocionalidad propia de la ‘raza’ mexicana, que ya había expresado en una conversación que tuvo con La Opinión hace casi un año, Isaac Cruz también dejó muy en claro que nadie le ha relagado nada y que con mucho esfuerzo va por más éxitos en su carrera.

“No han sido peleas que no he tenido fáciles, las hemos hecho ver fáciles por la dedicación y la disciplina y ellos piensan que me ha caído todo fácil”, recalcó el de Ciudad de México.

