Los 4 signos del Zodiaco que te enamoran, pero no te corresponden

Para algunos signos del zodiaco es fácil enamorar a otros, pero no son conscientes de que sus actitudes y comportamientos influyen en su pareja más de lo que piensan. Parecen no darse cuenta que se han convertido en la persona más importante para ellas, porque no corresponden el mismo sentimiento.

Por esto, los signos del zodiaco que suelen enamorarte, pero no te corresponden, también son los mayores rompecorazones del horóscopo. Se les hace sencillo jugar con los sentimientos, pero no se comprometen; marcan una línea que es difícil distinguir para su enamorada/o.

Conocer quiénes son estos signos puede ser clave para ir paso a paso con ellos y no sufrir una decepción amorosa.

Es un signo encantador que le resulta fácil enamorar. Combina sus emociones con pasión, y si agregamos a la fórmula su espíritu aventurero, hacen en el papel un buen prospecto. Sin embargo, en el amor es egoísta y solo se preocupa por él mismo.

De acuerdo con AskAstrology.com, rara vez se compromete, por lo que evita pasar una línea más allá de lo que su independencia le permite. Si comienza a sentirse atrapado o bajo presión, comienza a separarse. Aquí es cuando su pareja no entiende por qué se transformó de un momento a otro, lo cual, es desgarrador.

En el amor tiene una personalidad voluble, casi imposible de descifrar. Al principio estarán animados contigo, pero días después pueden cambiar de opinión y pausar la relación. Esta inconsistencia lo hace un rompecorazones constante.

Géminis es curioso y cuando siente que su relación se interpone en su sed de exploración o conocer algo nuevo, prefiere terminar. El compromiso no es algo que sea su prioridad en ciertas etapas de su vida. Es dado a tener variedad en el amor y cuando ha satisfecho su curiosidad puede comprometerse.

Es un signo que se enamora en un instante. Sus sentimientos son apasionados y fuertes, pero esta chispa puede extinguirse con la misma rapidez. Aries sabe cómo bajar las revoluciones y activar el freno de mano. Cuando siente que ha sido todo, no duda en irse a los brazos de otra persona.

Como pareja es cálido y encantador, según comenta AskAstrology.com, pero si ya no le interesas se vuelve frío y desinteresado. La sinceridad de este signo es despiadada, pues prefiere no dar vueltas al asunto y cortar sin rodeos.

Si bien no es tan emocional como los demás signos, puede enamorarse. El detalle de Acuario es que su frialdad es enigmática para su pareja, quien no sabe qué siente por dentro y le romperá el corazón toparse con una barrera.

Este signo es muy intelectual por lo que suele racionalizar sus emociones. Para ellos romper con alguien es lógico cuando hay dificultades, aunque su corazón le indique lo contrario. Por eso son considerados como uno de los signos más despiadados.

