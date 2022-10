Descubre cuáles son los 4 signos más ardientes del zodiaco

La energía sexual no solo es una cuestión de genética, de hormonas o el ambiente, también tiene una influencia astrológica. Un interesante ranking seleccionó al signo más fogoso de cada elemento zodiacal para revelarnos quiénes son los más ardientes y por qué.

Los elementos del zodiaco (Fuego, Tierra, Aire y Agua) revelan la esencia de las personas y qué actitudes adoptan frente a la vida, es decir, si son impulsivos, fríos, racionales o emocionales. Sin embargo, en cuestión de sexualidad su manera de reaccionar puede sorprendernos.

Astrólogos seleccionaron para el sitio en línea del New York Post cuál es el signo más ardiente de cada elemento zodiacal, y nos recomiendan echar un vistazo a nuestra carta natal para averiguar si tenemos a nuestro signo de Marte en alguna de estas ubicaciones.

La energía de Aries es regida por Marte, el planeta de la acción, por eso son naturalmente más apasionados e insaciables que el resto de sus compañeros de Fuego. En la cama no tienen límites, son audaces y les encanta probar cosas nuevas.

Capricornio tiene la fama de ser un signo muy disciplinado y frío, después de todo, es gobernado por el estructurado planeta Saturno, sin embargo, en donde encuentra liberación y expresión es bajo las sábanas. Este signo ve en el sexo una forma rápida y eficaz de sentirse bien, por eso es uno de los más sensuales del zodiaco.

Los signos del elemento Aire se caracterizan por racionalizar las emociones, pero Géminis destaca en la sexualidad por ser el más curioso. Además, es regido por el planeta Mercurio, lo que hace que sea un excelente comunicador, así que usa el don de la palabra para prender la relación en la cama.

De los signos de Agua podríamos imaginar que Escorpio es el más sexual, sin embargo, la realidad es que el escorpión no accede a tener relaciones sin antes estar seguro de hacerlo. Piscis, por otro lado, es más libre y no es tan privado en esos temas; se deja llevar por el momento y es de los signos que no tienen problema en compartir experiencias sexuales solo por diversión.

Te puede interesar:

– Las 5 mujeres del zodiaco que toman la iniciativa en el amor

– Los 4 hombres del zodiaco que no temen enamorarse

– Qué signos del zodiaco se creen los más sexys, según astrólogos