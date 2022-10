VIDEO: Danna Ponce estalla contra la gran conductora, Talina Fernández por defender a su hijo

Después de la audiencia del pasado 4 de octubre en la que el productor Jorge “Coco” Levy fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual, la conductora Talina Fernández no dudó en defender a su hijo y señaló que Danna Ponce habría sido diagnosticada con Trastorno Límite de Personalidad, algo que ella misma negó.

En junio de este año la actriz, de 22 años, interpuso una demanda contra el productor, de 55, tras compartir un video en sus redes sociales donde relata el presunto abuso que sufrió en una entrevista de trabajo a la que acudió con Jorge Levy. Acusaciones a las que se sumaron más tarde otras actrices, algunas de las que también iniciaron un proceso legal contra el hijo de Fernández.

Durante un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, la conductora salió en defensa de su hijo al asegurar que es inocente y celebró que llevará su proceso en libertad; sin embargo, lo que causó gran controversia fue lo que mencionó sobre el supuesto trastorno mental que tiene Danna Ponce y que habría levantado una denuncia para ganar fama y un papel en la industria del cine.

En entrevista para “Venga la Alegría”, la actriz desmintió las declaraciones de la “Dama del buen decir” y aunque aseguró que tiene derecho a defender a su hijo pidió que no lo hiciera usando su salud mental. Recalcó que por ahora lo único que desea es recuperar su tranquilidad.