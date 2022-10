Youtube volvió a activar la resolución 4K en su versión gratuita: qué explicación dio Google

Youtube anunció que a partir de ahora no será necesario contar con una suscripción Premium para poder visualizar videos en resolución 4K. La plataforma hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.

La compañía explicó que la decisión de incluir el formato 4K únicamente como una opción para Youtube Premium era una prueba para evaluar las preferencias de sus usuarios. Esto implicaba que aquellas personas que desearan ver videos en resolución UHD tenían que pagar $11.99 dólares mensuales para poder habilitar el formato 4K.

Esta medida había sido recibida de mala manera por parte de la mayoría de los usuarios, quienes se quejaban de tener que pagar por algo que venían recibiendo de forma gratuita hasta el momento. La noticia de la reactivación de la opción 4K se produjo luego de que un usuario reclamó vía Twitter que “no deberían forzar a tener que pagar por la suscripción de Youtube Premium para poder disfrutar de contenido 4K.

Ante este señalamiento la cuenta de Youtube en Twitter respondió que el experimento había culminado y que los usuarios ya deberían ser capaces de ver el botón correspondiente sin la necesidad de estar suscritos a la versión paga del servicio.

No obstante, es necesario aclarar que esto no necesariamente implica que a futuro la plataforma no pueda optar por volver a implementar este esquema si determina que es económicamente rentable.

A esto hay que añadir que en los más recientes reportes de ganancias de Google se pudo conocer que Youtube experimentó un lento crecimiento en cuanto a sus ingresos, lo que permite suponer que la compañía está buscando apalancar su servicio para así poder facturar más.

Esta no es la primera oportunidad en la que Youtube implementa un cambio que no es recibido con agrado por el público. Un ejemplo de ello fue la eliminación del contador de dislikes, algo que fue mal visto por parte de los usuarios.

Si bien los usuarios podrán continuar viendo videos en 4K de forma gratuita en Youtube, existe la posibilidad de que esto pueda cambiar próximamente, esta vez de manera definitiva.

Esto también te puede interesar:

– Cómo utilizar Youtube para almacenar videos de manera gratuita

– Youtube permitirá minimizar videos mientras se reproducen en iPhone y iPad

– Cómo hacer para escuchar YouTube de fondo con otra aplicación abierta