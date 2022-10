AMLO dice que hackeo al ejército “fue un rotundo fracaso… la guacamaya se volvió zopilote”

De gira de trabajo por Tamaulipas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el hackeo que se realizó a la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) “fue un rotundo fracaso” por parte de sus opositores.

“Que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso (el hackeo), recuerdan, sí en general, como lo anunció, a lo mejor hasta lo tienes por ahí Loret de Mola (periodista de Latinus que reveló el hackeo de Guacamaya Leaks), casi era el derrumbe de nuestro gobierno, a lo mejor lo tienes, y fue como el parto de los montes”, aseguró.

El mandatario mexicano dijo que ante el “rotundo fracaso”, sugirió a sus opositores “que se apliquen” y “busquen otro asunto” porque este no funcionó y le salió “puke”, palabra utilizada en varios estados de México como Tabasco y que según la Real Academia Española es utilizada para referirse a un “huevo podrido”.

“Como seguramente les costó mucho, imagínese cuántos estrategas, asesores, expertos y salió ‘puke´, ahí les dejo de tarea lo que significa ‘puke´. Nadamás Adán (Augusto López, Secretario de Gobernación) lo sabe, pues quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, que se apliquen y que busquen otro asunto, ya eso no funcionó porque la mañanera, pues, es de un dialogo circular de comunicación de muy buen nivel no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia, es el periodismo con imperativo ético, no tiene que ver con el coloquialmente conocido chayote, nada, esto es otra cosa, entonces para qué nos metemos en eso”, expresó.

“Cuando haya algo así que se apuren a buscar, ya les dije, no va a ser fácil, a mi me han investigado desde 1977, primer reporte lo tengo de 1978, de Nazar Haro, decía que yo era comunista, cuando estaba de Director del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco, 1978”, precisó.

“No van a encontrar nada, lo he dicho, no es para presumir pero no me importa el dinero, he aprendido y es un consejo que yo puedo dar a seres queridos y amigos, también queridos de que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder, entonces por ahí no es la cosa y además repetir no todo el que tiene es malvado hay gente que tiene un patrimonio que lo consiguió con esfuerzo, con trabajo de conformidad con la ley, merece respeto, invierte genera empleos merece respeto, el empresario merece respeto y apoyo”, aseveró.

Ante las revelaciones del grupo denominado “Guacamaya Leaks” sobre documentos del ejército mexicano, Andrés Manuel López Obrador calificó este asunto como “politiquería” y señaló que la “Guacamaya (en referencia a Guacamaya Leaks) ya se volvió zopilote”.

“Ofrezco disculpa, es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios los conservadores porque no todos ellos piensan sino traman, están nada más, ni duermen viendo que maldad van a hacer, son malos de malolandia, entonces por eso de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera (la conferencia de prensa)”, comentó.

“Y que se apuren, pues si van a echar a andar un escándalo pues que tenga sustento… Están utilizando pues cualquier información, ya la guacamaya se volvió zopilote”, concluyó.

Fue el pasado 29 de septiembre de 2022 que un grupo de hackers autodenominado “Guacamaya” aseguró haberse infiltrado en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extraer seis terabytes de información confidencial.

El primer medio en difundir los ahora conocidos como “Guacamaya Leaks” fue el periodista Carlos Loret de Mola a través de Latinus.

Desde entonces los “Guacamaya Leaks” han revelado información que va desde el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta presuntos actos de espionaje que ha realizado el ejército mexicano a periodistas, organizaciones y activistas.

