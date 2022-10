Cuauhtémoc Blanco ve campeón al América y compara la plantilla actual con la de Omam Biyik y Kalusha

Cuauhtémoc Blanco, uno de los jugadores históricos azulcremas, confía en que América será el campeón del Apertura 2022, ya que se lo merece por el gran trabajo del plantel, el cual comparó con aquellas águilas imparables de los años 90, a las cuales él representaba con mucha dignidad, al igual que otras grandes figuras de la época, como Omam Biyik, Germán Villa y Kalusha Bwalya.

En una entrevista que brindó a la prensa durante un evento en el Comité Olímpico Mexicano, “El Divo de Tepito” reveló que tiene una muy buena relación con Fernando Ortiz, el DT del América y halagó su trabajo, ya que, desde su perspectiva, arregló un vestidor que Santago Solari dejó roto.

“Veo muy bien al América, se lo he dicho al Tano (Ortiz) porque tengo muy buena comunicación, he bajado al vestidor con mi hijo y se lo digo. El Tano encontró el compañerismo en América que Solari no tuvo porque con él había muchos conflictos, ni contacto tenía con los jugadores y eso fue su gravísimo error. El Tano sí lo tiene, le ha dado confianza a todos y lleva una maravillosa comunicación con los jugadores, que es lo más importante”, manifestó.

El “Temo”, quien fue campeón con América en el 2005 agregó que tanto el entrenador, como los jugadores y el dueño, Emilio Azcárraga, se merecen ganar el campeonato del Apertura 2022 y ahondó en el porqué e, incluso, comparó lo que está haciendo el equipo con lo que hacen otros grandes del mundo y puso dos ejemplos de la Premier League.

“Todos corren y esa es la clave del éxito. Hoy si no corres no puedes jugar más, aquí no hay estrellitas. Vean un pinche partido del Manchester City contra el Liverpool, ahí todos corren y no hay estrellitas, eso es lo que está haciendo América“, acotó.

Finalmente, no sin antes decir que América tendrá una dura prueba contra Toluca en las semifinales, se despidió deseando que la plantilla actual deje una huella imborrable, tal y como lo hizo la de los años 90 en la que militó, aunque eso sí, dejó claro que aquella era “más sólida”.

“Ojalá (marque época). Se lo dije a (Germán) Villa hace poco: ‘Me late que los van a comparar con nosotros, con el equipo que teníamos con Kalusha y Biyik‘. Te voy a decir, me gustaba más el equipo de los 90 y no porque jugara yo ahí, lo veía más sólido que con esos africanos podía hacer gol en cualquier momento, pero hoy por hoy este América está muy fuerte“, concluyó.

