Ella es la Influencer que busca tener el trasero más grande del mundo

“Más de cinco cirugías y vamos por más”, expresó una modelo sueca que tiene como objetivo tener el trasero más grande del mundo, mismo que pesa 45 kilos.

La influencer sueca Natasha Crown comenzó a sus 20 años de edad y aunque algunos familiares sostienen que su salud puede ser afectada, ella parece tener su misión clara: convertirse en la modelo con la “cola más grande del mundo”.

Sus videos de TikTok dejan ver claramente que su objetivo con las cirugías es mostrarse sexy a su manera. “¿What do you see?, Plus size Barbie”, son algunos de los títulos de sus videos en redes sociales, mismos que suman más de 457.6 K visitas.

Crown realiza tendencias que permite buscar y explorar la gran diversidad de contenidos de la comunidad de TikTok, además en Instagram te invita a su mundo con más de 2 millones de seguidores; su influencia en redes sociales es tan notoria que ya tiene múltiples cuentas fandom con su nombre.

Actualmente reafirma que ha gastado más de 150,000 mil dólares en cirugías estéticas, entre las cuales se encuentran implantes de glúteos, mamarios y botox en los labios, todas con el mismo objetivo: “tener el trasero más grande del mundo. Ése es mi objetivo y lo voy a alcanzar”, confirma en sus perfiles.

