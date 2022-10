“Es una persona enferma, necesita ayuda”: Promotor narra los detalles detrás de la detención de Shocker y su intento de suicidio

José Manuel Coutiño, el promotor que contrató a Shocker para que se presentara en algunas funciones de lucha libre en Chiapas, habló sobre la detención del gladiador y el atentado contra su vida dentro de la celda, además de revelar detalles adicionales sobre su estancia en Tuxtla Gutiérrez, como que perdió el vuelo de regreso a la Ciudad de México.

El promotor contó que Shocker llegó a la ciudad donde sucedió todo el sábado a la 1 pm, poco después dio una conferencia de prensa para hablar de la función que ofrecería el domingo, en la que junto a Scorpio Jr. enfrentaría a Máximo y La Máscara; más tarde se fue a comer. Allí fue donde le perdió la pista y ya no supo de él hasta la noche, cuando le mandaron un mensaje a su teléfono para avisarle que estaba en el Parque de la Marimba “haciendo desastres” y luego le llegó otro para darle la noticia de que ya lo habían arrestado por alteraciones en la vía pública.

Al enterarse de esto, el promotor acudió al centro de detención de la col. Popular al que se llevaron al luchador para ver cómo se encontraba y lo vio en un estado lamentable.

“Llego a la cárcel de la colonia Popular y cuando entro él se estaba golpeando la cabeza con las rejas y azotándose en la pared, le hablamos y le dijimos de cosas, me identifiqué y le pregunté qué tenía, pero gritaba desesperadamente. Le pusieron las esposas porque quiso colgarse, se quitó su pants, se quitó su trusa porque quiso colgarse. Yo no vi en ningún momento que la policía lo lastimara, él solito se hizo las heridas”, relató Cutiño en un video que compartió el medio Ring Chiapas.

Más allá de su alcoholismo y conductas anticívicas, lo de #Shocker es para que encienda las alarmas y lo atienda alguien profesional. Quién sabe qué esté viviendo para que actúe de esa manera. ¡Enloqueció completamente! #Chiapas pic.twitter.com/PBQmOi4rey — Daniel Flores (@Daniel_17flores) October 17, 2022

El promotor agregó que su idea era sacarlo de la cárcel, pero dijo que ya no fue necesario porque poco después se calmó y cumplió tranquilo con las horas de arresto.

“No sacamos a Shocker, su esposa me pidió que no le pusieran algún sedante. Se calmó, se durmió y ya no hubo necesidad de sacarlo. Si ellos (los policías) no podían tranquilizarlo, menos yo“, expresó.

El día que salió de la cárcel, Shocker cumplió con su contrato y luchó en la función del domingo, aunque la historia no terminó allí, ya que Coutiño relató que después de la lucha una mujer buscó al gladiador, se lo llevó a cenar y ya no supieron más de él, incluso perdió el vuelo de regreso a la Ciudad de México que tenía al día siguiente por la mañana.

“Llegó precisamente una muchacha, una señorita, para invitarlo a cenar, pero yo le dije ‘ya no le vayan a invitar algo, porque tiene que viajar el lunes’. En la mañana me habla Scorpio Jr. a las 7am, para decir que no estaba en su habitación; después me avisan que perdió el vuelo”, acotó.

Finalmente, el promotor concluyó el video diciendo que lo que le sucedía le daba “tristeza”, ya que es una “persona enferma” y “necesita ayuda”.

