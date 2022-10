Juan Carlos Osorio arremetió contra los jugadores y clubes del fútbol mexicano 

La Liga MX es uno de los torneos más prestigiosos de Concacaf. El campeonato mexicano se ha medido de igual a igual ante grandes clubes sudamericanos. Sin embargo, al futbolista azteca le ha costado dar el salto al fútbol europeo. A pesar del nivel desarrollado en el torneo, el balompié mexicano no termina de ser un mercado atractivo para los equipos del Viejo Continente. Ante este problema, Juan Carlos Osorio ofreció sus impresiones.

El ex seleccionador de México conoce muy bien al fútbol azteca. Osorio comandó a la selección azteca en el Mundial de Rusia 2018 y le prestó atención al torneo local en busca de piezas para su plantilla. Sin embargo, el estratega sudamericano puntualizó en la mentalidad de los jugadores mexicanos que priorizan el factor económico por sobre el deportivo.

Pese a sus polémicas declaraciones, Juan Carlos Osorio le dio una de las victorias más importantes a México en un Mundial. 🇲🇽



Al superar a Alemania en Rusia 2018. 😎 pic.twitter.com/lNGxWSCUaC — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) June 18, 2020

“El inconveniente es que muchos jugadores prefieren quedarse acá, jugar en la liga mexicana porque ganan muy bien en vez de decir: ‘No, yo me voy al extranjero’. Ojalá muchos no me vayan a malinterpretar. Estoy hablando de cómo se puede solucionar”, explicó Osorio para Fútbol Picante.

Los clubes de México también son el problema

Juan Carlos Osorio reveló una anécdota que ocurrió cuando dirigía a la Selección Mexicana. El estratega colombiano aseguró que intentó interferir en los millonarios traspasos de Rodolfo Pizarro. El ex seleccionador de El Tri consideraba que “Pizarrín” tenía madera para salir de la Liga MX, en lugar de quedarse en clubes como Monterrey e incluso las Chivas de Guadalajara.

“Yo si le dije, y recuerdo perfectamente con quién hablé, prefiero no decirlo: ‘No vendan a Pizarro. Véndanlo al extranjero, así sea por la mitad del dinero. Que vaya y juegue allá’. Yo hice lo mejor que pude, pero hasta allá no puedo llegar porque la respuesta es: ‘Usted no se meta en los negocios de nosotros’”, relató Osorio. "Muchos millones tirados a la basura": Stoichkov.



Stoichkov arremetió contra Rodolfo Pizarro.



"Chivas pagó 15 millones de dólares a Pachuca, Rayados le pagó 18 millones a Chivas por él, luego el Inter Miami 12. Un total de 45 millones tirados a la basura".



¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/hegjAZDw7K— Minuto 90 🐯🤠⚡️ (@minuto90__) January 22, 2022

También te puede interesar:

· Juan Carlos Osorio criticó las decisiones de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana

· Las Águilas del América fueron sorprendidas por el Toluca y los memes se burlaron del resbalón azulcrema

· Ex jugador de la Liga MX se declaró culpable de intentar ingresar a personas indocumentadas a Estados Unidos