Plantilla de Pumas UNAM tiene la primera baja de cara al Clausura 2023 de la Liga MX y apunta a llegar a otro equipo en México

Según lo confirmado por Leonel López, el jugador es la primera baja confirmada que tendrá Pumas UNAM de cara al próximo Torneo que tendrá la Liga MX, es decir el Clausura 2023. El mismo elemento universitario se despidió del equipo con el que tuvo participación en el Apertura 2022.

Además, la información dada con Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, la escuadra de la UNAM optó por no renovar contrato del mediocampista quien, ahora, con su pase en su poder, apunta a firmar con los Xolos de Tijuana, equipo que contaría con sus servicios de cara al Clausura.

Por su parte, López utilizó las redes sociales para hacer publica su despedida del conjunto felino, en el que como era de esperarse agradeció a todos los involucrados en lo que consideró la mejor etapa de su carrera.

“Es momento de cerrar este ciclo que para mí fue el mejor de toda mi carrera, este club siempre va significar muchísimo , afición cuerpo técnico y todos los que siempre estuvieron conmigo siempre los llevaré en el corazón , me duele muchísimo no llevarme un campeonato porque son una afición increíble , solo me queda decirles gracias por todo”, escribió López, junto a Sergio Busquets, en el Joan Gamper realizado meses atrás.

Participación de López con Pumas UNAM en el Apertura 2022

Durante su tiempo de juego en el Apertura 2022, en donde Pumas no clasificó a la Fase Final, Leonel López tuvo participación en 14 partidos para sumar 844 minutos en donde contribuyó con cuatro asistencias para el conjunto que en ese momento era dirigido por Andrés Lillini.

