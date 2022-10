Alcaldesa de San Francisco se disculpa por vincular a hondureños con vendedores de drogas

La alcaldesa de San Francisco, London Breed, se está disculpando con la comunidad latina por haber dicho que los hondureños están detrás de la mayoría de las ventas de drogas de Tenderloin.



London Breed hizo las desafortunadas declaraciones durante una entrevista en televisión, lo que provocó de inmediato una ola de señalamientos contra la alcaldesa.



”Hay que hablar sobre la realidad de la situación, están llegando muchos hondureños y la mayoría de las personas vendiendo drogas son de esa etnicidad”, dijo Breed a KQED.



Las declaraciones de la alcaldesa llegaron justo en el momento que intentaba explicar sus iniciativas para la seguridad pública y el desarrollo económico, además de cómo las elecciones del próximo 8 de noviembre podrían influir en su agenda.



Sin embargo, cuando le nombraron las aproximadamente 1700 sobredosis en la ciudad desde 2020, sus palabras terminaron acorralándola, pese a que intentó aclarar que no se trataba de perfiles raciales.



Como era de esperarse, el video de Breed circuló rápidamente en redes sociales y los usuarios se lanzaron en su contra, incluso “amenazaron” con retirarle el apoyo.



Pese a que las declaraciones se dieron a inicios de octubre, ha sido hasta ahora que la alcaldesa de San Francisco se disculpó a través de un comunicado de prensa.



“Al tratar de explicar lo que está sucediendo en Tenderloin, no pude discutir de manera precisa y exhaustiva lo que es una situación increíblemente compleja en nuestra ciudad y en Centroamérica”, dijo.

Pese a la disculpa, en redes sociales no paran de comentar su accionar.

