Si esto no es amor y generosidad, no sabemos qué nombre darle. Carlos Ponce transformó su oficina en el estudio de la línea de ropa de su esposa, Karina Banda. Sí, y no solo eso: se lo hizo de sorpresa.

Como ellos mismos nos lo han contado y mostrado, las últimas semanas estuvieron en Turquía, donde ambos conducen ‘La Isla de Enamorándonos’ que veremos por ViX, y que es una extensión de ‘Enamorándonos’ de UniMas, solo que en este caso en formato reality.

Como todo un hombre enamorado y detallista, Ponce aprovechó que ambos estaban lejos para prepararle una sorpresa a su esposa, cederle su estudio de música, su oficina en la casa que comparten en donde compone, hace sus maquetas musicales y se inspira.

En su lugar armó el estudio de la línea de ropa AVE Concept, que lanzó Banda desde hace unos meses dedicado a lo que tanto le pedían sus seguidoras y a su fallecido tío, quien siempre se representa en su vida como un ave o una pluma.

Ponce la hizo manejar hasta la casa, le pidió que no mirara hacia la ventana donde instaló el estudio de la línea de ropa, y luego de saludar a Bruno, el perrito de la familia, le hizo tapar los ojos con un pañuelo de seda.

Al entrar al estudio, al que quizás en más de una oportunidad iba para llamar a su esposo, Karina encontró que la musa musical se traslado a su musa de diseño. Por supuesto, con su normal risa nerviosa, la periodista y presentadora mostró lo feliz y emocionada que estaba.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO EN QUE CARLOS PONCE LE DA LA SORPRESA A KARINA:

