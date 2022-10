Lionel Messi anotó un golazo al mejor estilo del futsal en la victoria del PSG 3-0 sobre el Ajaccio (Video)

Lionel Messi se volvió a lucir en su regreso a las canchas con el PSG y en esta ocasión anotó un golazo que terminó de una jugada colectiva al mejor estilo del Futsal. Por si fuera poco el crack argentino dio las asistencias para los dos goles de Mbappé que sumados al de él fueron suficientes para imponerse con autoridad 3-0 al Ajaccio.

Los dirigidos por Galtier venían de una victoria ante el Marsella por la mínima diferencia y con tanto anotado por el brasileño Neymar. En este juego contra el Ajaccio no pasaron mayores complicaciones y obtuvieron el triunfo a media máquina y metiendo el pie en el acelerador solamente cuando fue necesario.

El golazo del rosarino fue a pase de tacón de Kylian Mbappé para definir gambeteando al portero y sellar una jugada colectiva al estilo tabloncillo de futsal y hasta digna de una cónsola de Playstation o cualquier juego de video que permite ver estas genialidades.

LIONEL MESSI YOU DID NOT JUST DO THAT! UNBELIEVABLE! ????



0-2



? Ajaccio – PSG LIVE NOW on beIN SPORTS! ?#ACAPSG #Ligue1 ?? pic.twitter.com/zdBx1yYTJq — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 21, 2022

Los goles de Mbappé y las asistencias de Messi

Kylian Mbappé por su parte destacó con dos anotaciones a pases del astro argentino para sellar la contundente victoria del elenco parisino.

La primera anotación vino producto de un robo de balón de Mbappé en el sector izquierdo de la mitad de la cancha y soltó un pase para Lionel Messi que rápidamente se dio la vuelta y le devolvió la esférica al francés quien ganó en velocidad y mandó el balón al fondo de las redes. MBAPPE OPENS THE SCORE WITH AN ASSIST FROM MESSI ??



(0-1)



? Ajaccio – PSG LIVE NOW on beIN SPORTS! ?#ACAPSG #Ligue1 ?? pic.twitter.com/GPjRSaAAol— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 21, 2022

El tercer tanto se vino con otra jugada de Lionel Messi que partió libremente por detrás de la mitad de la cancha y avanzó hasta el borde del área en donde dio una nuva asistencia a Kylian Mbappé que volvió a batir al portero rival. Así se sellaba el marcador final para un PSG que prácticamente no se despeinaba para ganar con contundencia. MBAPPE WITH ANOTHER ONE! ??



0-3



? Ajaccio – PSG LIVE NOW on beIN SPORTS! ?#ACAPSG #Ligue1 ?? pic.twitter.com/7Xpp9WuFaH— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 21, 2022

Los que le viene al PSG

Con 12 juegos el PSG lidera la tabla de la Ligue 1 con 32 puntos, seis más que el Lorient que con 26 puntos cuenta con un partido menos. El próximo 25 de octubre el PSG recibe en su estadio al Maccabi Haifa de Israel en un encuentro de primera ronda por la UEFA Champions League en donde ya tienen sellada prácticamente su clasificación.

El próximo encuentro en la Ligue 1 será contra el Troyes el próximo sábado 29 de octubre en donde los dirigidos por Christopher Galtier buscarán seguir sumando y mantenerse en el liderato.

