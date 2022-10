Matías Novoa habla de sus planes de boda con Michelle Renaud y confiesa que quieren tener dos hijas

A unas semanas de confirmar su noviazgo con Michelle Renaud, Matías Novoa habló de sus planes como pareja, entre los los que se encuentran volverse a casar y tener no solo uno, sino dos hijos.

Fue el pasado mes de octubre cuando Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su romance a través de la revista ¡Hola!, en donde confesaron sus deseos de formar una familia; sin embargo, ahora es el protagonista de la nueva telenovela de TelevisaUnivision ‘Cabo’ quien compartió lo feliz que se encuentra en su relación y durante una entrevista con el programa ‘Hoy’ confirmó que está experimentando una de las mejores etapas de su vida que espera dure para siempre.

“Ella me vino a enseñar muchas cosas, yo a ella, y tenemos mucha comunicación y estamos trabajando para que estemos, así como lo dijimos, hasta que seamos viejitos”, expresó.

El actor, quien también es recordado por su personaje de Amado Casillas en ‘El Señor de los Cielos’, confesó sus deseos de casarse con Michelle Renaud.

“Sí, por supuesto que me volvería a casar y si todo va bien, que así será, pues ¿por qué no?”, señaló.

Pero eso no fue todo, ya que dentro de sus planes como pareja también se encuentra volver a ser padres, tema que platicaron desde que inició su relación y que los unió todavía más.

“Obviamente, lo que el universo quiera entregarnos. Eso también platicamos desde que empezamos a conocernos, que era algo que ella tenía como meta, como objetivo, y yo también, entonces es algo que podemos compartir juntos”, explicó.

Matías Novoa fue tajante al señalar que desea tener más de un hijo con Renaud e incluso le gustaría que fueran niñas.

“Estamos esperando el momento que Dios nos diga cuando y que nos lance a una niña o dos niñas”. Matías Novoa

Michelle Renaud y Matías Novoa celebraron el pasado 18 de octubre sus primeros cuatro meses de noviazgo, por lo que la protagonista de ‘La Herencia’ recurrió a las historias de su perfil oficial de Instagram para compartir una fotografía del ramo de rosas que le dio el actor para celebrar este día tan especial.

El regalo fue acompañado con el mensaje: “18 de octubre 2022 ¡¡Hola, Amor mío!! ¡¡Qué bellos cuatro meses he pasado a tu lado!! ¡¡Estoy tan feliz!! ¡¡Gracias por todo!! Esto recién es el comienzo. Te amo”, mismo que fue firmado con las iniciales de su nombre, MN.

Por su parte, la actriz destacó que estos cuatro meses ha recibido flores, besos y un amor constante, por lo que disfruta sentirse valorada y muy amada. View this post on Instagram A post shared by Matchelle????? (@priority_matchelle)

