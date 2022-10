¿Por qué Camerún es la única selección que no tiene indumentaria para el Mundial de Qatar 2022?

Tan solo un mes es lo que queda para que ruede el balón en Qatar y se dé inicio a una nueva Copa del Mundo. Desde hace meses las selecciones dieron a conocer sus indumentarias oficiales para el certamen ecuménico, pero el combinado nacional de Camerún no ha podido revelar de forma oficial su uniforme para la máxima cita balompédica.

El conjunto africano rompió el contrato que tenía establecido con la empresa francesa encargada de sus uniformes y logró acordar un nuevo vínculo con otro proveedor. Cabe recordar que la selección jugará en 35 días ante Suiza, específicamente el próximo 24 de noviembre.

Hace seis meses, tras las elección de Samuel Eto’o como presidente de la Federación, se puso fin a la relación comercial con ‘Le Coq Sportif’ tras dos años y medio. ¿El motivo? Según el comunicado oficial, se buscaba “explorar a corto plazo las posibilidades de una nueva colaboración con un fabricante que esté orgulloso de asociar su imagen a la etiqueta de las selecciones nacionales de fútbol de Camerún”.

Esta decisión se tomó a pesar que ya la Federación de Fútbol de Camerún había aprobado unos diseños de esta marca para Qatar 2022, según reveló ‘Le Coq Sportif’ en un comunicado tiempo atrás donde también mostraron sorpresa por la medida adoptada por el conjunto africano.

Nuevo marca

Después de todo este episodio, Camerún anunció por fin la nueva empresa que proporcionaría indumentaria a la selección. Se trata de One All Sports, vinculada principalmente al automovilismo. No obstante, para los amistosos ante Corea del Sur y Uzbekistán de finales de septiembre, se siguió utilizando a la marca Le Coq.

Incertidumbre

El problema habría escalado a instancias judiciales y de acuerdo con información del medio Actu Cameroun en declaraciones del periodista Boris Bertolt, la marca ‘Le Coq Sportif’ estaría en medio de un proceso judicial y por tanto seguiría siendo el proveedor para esta Copa del Mundo.

El combinado africano es el único que hasta el momento no ha dado a conocer cuál será la camiseta oficial para este Mundial. Camerún se estrenará en el grupo G ante Suiza el 24 de noviembre, luego jugará el 28 ante Serbia y cerrará la fase de grupos el viernes 2 de diciembre ante Brasil.

