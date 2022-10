Aficionada de Tigres UANL que mostró los pechos en el Estadio Universitario lo contó todo al respecto y pidió no ser vetada (Video)

Una aficionada de Tigres UANL causó revuelo en redes sociales luego de hacerse viral por un video donde se levantó la camisa y enseñó los senos en medio de la euforia y el festejo por un gol de André-Pierre Gignac ante los Tuzos de Pachuca en la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX en el Estadio Universitario.

En una entrevista para el programa Es Show, la fanática identificada como Carla Garza contó en primera persona el motivo de aquel polémico episodio y pidió a la directiva del conjunto universitario que no la vete del estadio porque su deseo es seguir viendo a Gignac.

“Yo vi una nota de la directiva de Tigres donde supuestamente me iban a vetar, mas no me lo han dicho formalmente”, dijo en la noche del lunes. Ante la pregunta del conductor sobre si tenía un mensaje para la gerencia del club, Garza respondió: “Que no me veten, yo quiero seguir viendo a mi Gignac”.

El famoso presentador Konan cuestionó a la fanática sobre el motivo que la llevó a levantarse la playera y mostrar los pechos a una parte del Estadio Universitario. A lo que Carla explicó que fue una promesa con los hinchas que tenía alrededor que si Gignac anotaba, se levantaba el jersey.

“Fue una promesa a la tribuna. Entonces nos ganó la emoción, nos ganó todo y yo no tenía pensado que lo iba a hacer. Fue algo que surgió en el momento”, confirmó. Cabe recordar que el go del francés fue desde el punto penal.

La acción de Garza fue un boom que corrió como la espuma en redes sociales, generando todo tipo de comentarios y reacciones por parte de los usuarios, pero también de los aficionados presentes. Un grupo de hombres que presenció el hecho aprovechó la oportunidad para tomarse fotos.

El material audiovisual tuvo tal repercusión que llegó hasta la directiva del conjunto universitario. Fue Mauricio Culebro, presidente de Tigres, el que opinó sobre lo sucedido en el estadio y manifestó que desde la institución se pondrá más atención para evitar que este tipo de festejos se propague en las gradas.

“Por supuesto que no debe de suceder en un evento de estos y estaremos pendientes de que no vuelva a suceder, pero se sabe que es algo difícil de controlar”, aseguró el directivo según medios locales.

Te puede interesar:

·Aficionada de Tigres enloqueció con el gol de André-Pierre Gignac ante Pachuca y enseñó sus pechos (Video)

·Un equipo de fútbol amateur utiliza en su playera una foto en bikini de la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz

·Álvaro Morales enloqueció de felicidad en pleno programa de ESPN y se burló apasionadamente de la eliminación de las Chivas (Video)

**