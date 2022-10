Sergio Mayer le dice a su esposa, Issabela Camil, sobre su disgusto con el reality show: “Que se aguante”

La actriz Issabela Camil reveló hace algunas semanas problemas en su matrimonio debido a un ambicioso proyecto de su esposo con el que se muestran detalles de su vida personal, declaraciones a las que respondió Sergio Mayer con un contundente mensaje en el que deja ver que la actriz no es la única en desacuerdo con el reality show, pues a ella se han sumado sus hijas, Antonia y Victoria.

En un encuentro con los medios retomado por el matutino ?Hoy?, el ex Garibaldi fue cuestionado sobre la molestia de su esposa por el reality show que prepara sobre su familia y, además de dar detalles al respecto, señaló que se trata de su trabajo y los conflictos también son parte de ello por lo que podrían aparecer en algunas de sus escenas.

En algunos eventos la familia se ha visto acompañada de todo un equipo de producción entre camarógrafos y microfonistas dispuestos a captar cada paso de la pareja y sus hijas, algo que no es el del agrado de Issabela.

La actriz, quien se ha caracterizado por llevar los detalles de su vida personal con total hermetismo, admitió en un encuentro con la prensa que ha tenido fuertes discusiones con Sergio Mayer por el reality show, pues lo considera ?invasivo? debido a que las cámaras los siguen en todo momento.