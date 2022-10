Alejandra Guzmán aclara escándalo por la filtración de “audios y mensajes comprometedores”

Hace unos días se filtraron una serie de audios y conversaciones en los que Alejandra Guzmán sostiene una conversación “subida de tono” con un hombre del que hasta ese momento se desconocía su identidad, por lo que la cantante aclaró de qué se trata lo que parecía un nuevo escándalo en su carrera.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán se encuentra en plena recuperación de la aparatosa caída que sufrió la noche del pasado 27 de septiembre cuando tropezó en pleno escenario del Kennedy Center de Washington durante la presentación que formaba parte de las celebraciones por el Mes Nacional de la Herencia Hispana, dejándole como resultado una de sus dos prótesis de cadera dislocada.

Sin embargo, en días recientes el nombre de la cantante acaparó nuevamente los reflectores debido a una serie de audios y mensajes de texto que se filtraron, en los que se le escucha mantener una conversación “subida de tono”.

Fue en el programa ‘Ventaneando’ en donde se dio a conocer la existencia de la candente conversación que sostiene la cantante con un hombre que al parecer es la pareja con que siempre había deseado, o al menos así lo dejó ver debido al tipo de mensajes.

“Hola, guapo. Estoy pensando en tu boca. Uy, corazón, imagínate cuando me acuerdo que soy tuya. Imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca, en… todo. Hay mucha magia. Esto que siento es solo para ti“, son solo algunas frases que se le escucha decir a la intérprete.

Por si lo anterior fuera poco, la rockera revela que incluso ha tenido encuentros con dicho personaje en la playa, por lo que ahora que se encuentra en plena recuperación de su caída, lo sigue recordando.

“Qué delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta cómo nos llevamos y aunque no estés aquí estoy pensando en ti”, añade en la serie de mensajes.

Y aunque todo apuntaba a que se trataba de un nuevo escándalo en la vida de Alejandra Guzmán, fue ella misma quien aclaró que se trata de su nuevo lanzamiento musical que lleva por nombre “Tuya”.

“Rockeros, esa conversación siempre fue para ustedes“, se lee al pie de la conversación que también fue compartida a través de su perfil oficial de Instagram.

“Tuya” es un sencillo coproducido por Alejandra Guzmán, José de la Parra y Pepe Pekas, con la que en conjunto lograron un estilo que retrata fuerza y sensualidad al mismo tiempo.

“Es una canción íntima y poderosa. No creo haber escrito una canción tan personal, es increíble lo lejos que puedes llegar con tus deseos y pasiones cuando dejas que tu imaginación vuele“, explicó en comunicado de prensa.

