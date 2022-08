Alejandra Guzmán se negó a cantar en el homenaje a Silvia Pinal, destapó Sylvia Pasquel

A solo unos días de haberse realizado un homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes, son varias las especulaciones que rodean a la familia de la actriz por la ausencia en el escenario de Alejandra Guzmán, a quien el público ansiaba ver honrando la trayectoria de su madre.

Ha sido en medio de los rumores que otra de las hijas de la primera actriz, Sylvia Pasquel, salió a dar su versión de los hechos y revelar la verdadera razón por la que la diva del rock no participó en el show.

En entrevista para Javier Poza, la madre de Stephanie Salas se pronunció sobre el evento llevado acabo en el máximo recinto del arte en México. En su relato, indicó que fue un gusto festejar y reconocer la gran trayectoria de Silvia Pinal en vida.

No obstante, Sylvia Pasquel no se salvó de los cuestionamientos sobre el polémico comentario que Alejandra Guzmán lanzó durante el homenaje. Y es que la madre de Frida Sofía hizo hincapié en que no le “tocó” cantar durante el evento.

“Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco. Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo; gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre, todos los días tan bella”, dijo en su discurso la intérprete de ‘Yo te esperaba’.

Pasquel no perdió ni un minuto en aclarar la situación y revelar que fue Alejandra Guzmán quien se negó a cantarle a su madre Silvia Pinal, pues se justificó diciendo que ella sólo quería disfrutar del show como hija.

“No quiso, yo le mandé WhatsApp, Javier, explicándole lo del homenaje, todo lo que iba a pasar en el homenaje. Y en ese WhatsApp le puse que se iba a hacer y que estaría muy bonito que ella participara cantándole a su madre una canción y no quiso. Ella le habló a Efigenia y le dijo ‘nada más voy a ir como hija, yo no voy a ir a trabajar’“, precisó.

Para finalizar, la también actriz adelantó que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que Alejandra Guzmán sí fue requerida e invitada a participar: “Yo creo que sí hizo ese comentario fue porque no cantó ahí, pero por supuesto que yo invité a mi hermana… ella no quiso“.

