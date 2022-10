Alejandra Guzmán muestra radiografía de su cadera y dice que está “todo en su lugar” tras dolorosa caída

Luego de sufrir una aparatosa caída durante el concierto que ofrecía en Washington D. C. el pasado 27 de septiembre, Alejandra Guzmán compartió con sus seguidores de redes sociales una radiografía con la que confirmó ya se encuentra bien, terminando con las especulaciones en torno a su estado de salud.

A una semana del accidente que sufrió sobre el escenario mientras ofrecía un concierto, Alejandra Guzmán publicó a través de su perfil oficial de Instagram una radiografía con la que informó a sus fanáticos que no hay nada de qué preocuparse ya que por fortuna está “todo en su lugar“.

En la imagen, se observa que el fémur está completamente unido a la pelvis por medio de dos prótesis de titanio, una en cada lado. Tras la publicación, famosos y seguidores de la artista mexicana se unieron para enviar mensajes con buenos deseos.

Fue en 2013 cuando le realizaron la cirugía en la que le reemplazaron la cadera y tres años después fue colocada la prótesis de titanio tal como se muestra en la imagen que la hija de Silvia Pinal compartió recientemente.

El doloroso incidente sucedió la noche del pasado 27 de septiembre cuando la cantante de 54 años cayó en pleno escenario del Kennedy Center de Washington durante la presentación que forma parte de las celebraciones por el Mes Nacional de la Herencia Hispana.

La aparatosa caída tuvo lugar mientras interpretaba el tema “Mala hierba” y provocó que su cadera se dislocara, por lo que de inmediato fue trasladada en ambulancia a un hospital en donde lograron “reacomodar” la prótesis que une el fémur con el ilion.

Un día después, la cantante compartió con sus 3.5 millones de seguidores de Instagram un audio con el que confirmó que gracias a las atenciones médicas oportunas ya se encontraba bien, en recuperación y no había nada de qué preocuparse.

“Hola, gracias a todos por preocuparse por mí, por tantos recados de bendiciones. Los quiero mucho y nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera yo a caer. Se me salió la cadera, pero ya la tengo adentro otra vez. Me duele un poco, pero es parte de lo que pasa en los escenarios y les agradezco. No se preocupen, todo está bien, yo estoy caminando, estoy recuperándome y los quiero mucho y va a haber rock and roll para mucho más”, se escucha decir a Alejandra Guzmán.

