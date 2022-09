Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su caída en el Kennedy Center: “Se me dislocó la cadera”

La cantante Alejandra Guzmán sufrió una caída ayer en pleno escenario mientras se presentaba en el Kennedy Center de Washington en el marco del Mes Nacional de la Herencia Hispana. Ante la preocupación de sus fans, la propia cantante publicó mensaje rompiendo el silencio y hablando de su estado de salud.

“Gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones. Realmente estoy bien. Lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha. Tengo dos prótesis y pues a veces puede pasar. Nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó. Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que los quiero mucho y que va a ver mucho rock’n roll y que no hay fractura”, dijo Alejandra Guzmán después de haber sido hospitalizada por una caída que tuvo en pleno concierto desde Washington.

Por supuesto sus fans quedaron más tranquilos y le mandaron muchas condolencias. El día de ayer todos incluyendo los medios de comunicación quedaron preocupados la ver a Alejandra Guzmán caer al suelo de espalda y no poder levantarse.

De inmediato, personal médico retiró a la cantante del escenario y los organizadores avisaron a los presentes que la artista no volvería al escenario y que estaba siendo trasladada a un hospital cercano. Por supuesto, la preocupación fue colecta.

Justyo unos días antes, Alejandra Guzmán volvió a asustar al tener que defenderse de una fan que se subió al escenario y la tocó indebidamente. Seguridad de inmediato intervino pero aún así, la mexicana le gritó, se defendió y hasta le lanzó una pandereta. Por fortuna esa vez tampoco pasó a mayores.

A lo largo de los últimos años, Alejandra Guzmán ha tenido otros complicaciones de salud debido a una mala reacción de unos procedimientos estéticos causado por los biopolímeros. Después de varias intervenciones, la cantante ha logrado sobrepasar ese mal trago y se encuentra gozando de muy buena salud exceptuando por esta esta reciente caída. Lo bueno es que hay Alejandra Guzmán para rato y por eso les dejamos el videoclip de uno de sus grandes éxitos aquí abajo.

