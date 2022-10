Irma Serrano y el día que llamó “momia” y “frívola” a María Félix

Una de las figuras más queridas de México es la actriz de la Época del Cine de Oro, María Félix, personaje que además de impactar con su talento y belleza, se convirtió en un estandarte para millones de mujeres. No obstante, hubo quienes no se vieron cautivados por su personalidad y en su lugar la tundieron sin piedad; tal fue el caso de Irma Serrano. ¡Aquí te contamos la polémica!

Esta rivalidad se mantuvo vigente por varios años, pero alcanzó su punto más alto luego de las polémicas declaraciones que emitió en una entrevista. Sin pudor alguno, ‘La Tigresa’ despotricó en contra de ‘La Doña’ y de “momia”, “inculta” y hasta “frívola” no la bajó.

Dicho momento fue retomado por el usuario de Tik Tok @mariadetodaslasmarias, y en el breve clip que compartió muestra el momento exacto en el que Irma Serrano responde al cuestionamiento ‘María Félix, ¿son amigas?’.

“Yo no. En primer lugar, las edades? Yo podría ser hija de esa momia”, respondió tajantemente. “Digo momia porque es frívola”, añadió.

Irma Serrano argumentó que a pesar de ser la favorita de muchos mexicanos, la protagonista de películas como “Enamorada” y “Tizoc” se quejaba de su país en cada oportunidad que tenía. “Cada vez que esa señora pisa suelo mexicano, es para insultar a la ciudad”, detalló.

La cosa no terminó ahí, pues aseguró que no habría poder humano que la hiciera reconciliarse con ella, pues no compartía sus puntos de vista, esto debido a que ante sus ojos, era una “inculta”. “Es una mujer totalmente frívola, que yo sé que los momentos tristes de su existencia se van a acercar, la vida devuelve”, insistió.

Para finalizar, Irma Serrano aseveró que María Félix “se ha basado en una belleza? La belleza se acaba, la belleza se vuelve grotesca cuando no está acompañada de una luz interior”.

Te puede interesar:

? VIDEO: María Félix, la ?Diva del Cine Mexicano? que sigue vigente y empoderando a las mujeres

? VIDEO: Juan José Origel estalla contra María Félix y la califica de déspota y grosera

? Subastarán fotografías de la boda de María Félix y Jorge Negrete