Tom Brady da marcha atrás sobre sus comentarios acerca del ejército: “Elegí mal mis palabras”

El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady dio marcha atrás en su comparación de esta semana cuando aseguró que veía la temporada de fútbol como si fuese un despliegue del ejército. Sus declaraciones le valieron fuertes críticas.

El profesional de la NFL tuvo que recular y aclaró sentir enorme gratitud por el personal militar al que nunca debió adentrar en una comparación, reconoció en el podcast de SiriusXM “Let’s Go! With Larry Fitzgerald and Jim Gray”.

“Fue una mala elección de palabras. Ofrezco una disculpa. Tengo una enorme gratitud hacia todos los que han servido. Al final, nosotros jugamos un partido y los militares defienden nuestro país. Son dos cosas diferentes y no debería haber hecho la comparación”, confesó.

Tras salir del retiro que solo duró unos pocos meses, el deportista de 45 años ha estado en el centro de la polémica por distintos asuntos. Recientemente recibió una multa de $11,000 dólares por intentar patear al jugador de Atlanta Falcons, Grady Jarrett en la victoria de los Bucs por 21-15 sobre los Falcons la semana pasada.

A ese hecho habría que sumar que Tom también atraviesa un difícil momento en lo personal tras las crecientes especulaciones de crisis y divorcio en su matrimonio con la modelo Gisele Bündchen.

Precisamente en el podcast ‘Lets Go’, Jim Gray cuestionó a Brady sobre su capacidad de “ignorar el microscopio” bajo el que está su vida. “Simplemente lo ignoras todo. ¿No te importa lo que ocurre en Internet y en las redes sociales?”.

Algo a lo que el siete veces ganador del Super Bowl manifestó no prestar atención, pues poca gente conoce la verdad. “Bueno, creo que la cuestión es que todo el mundo debería ser auténtico con lo que es. Ya sabes, algunas personas lo abordan de diferentes maneras y solo tiene que funcionar para ellos como parte de su personalidad”, subrayó.

“Simplemente ignorar todo lo posible y darse cuenta de que la mayoría de la gente no tiene una idea completa de lo que realmente está pasando”, añadió.

En uno de los últimos episodios de ese podcast, Brady había confesado que asiste a “terapia física y mental” con el objetivo de tratar su salud en este apartado y ser mejor persona “para la gente que lo rodea”.

Te puede interesar:

·Tom Brady cerca de perder el anillo más importante con Gisele Bündchen tras haber iniciado los trámites de separación

·Tom Brady en problemas tras investigación de la NFL por supuesto intento de agresión que le costaría una multa cercana a los $15.000 dólares

·Polémica en la NFL: Davante Adams empujó a una persona tras la derrota de los Raiders ante Kansas City Chiefs y tuvo que disculparse (Video)

**