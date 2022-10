David Benavidez no se rinde en su deseo de enfrentar a Canelo Álvarez: “Tyson quiere ver. Ven y golpéame”

Después de su victoria ante el kazajo Gennady Golovkin el pasado mes de septiembre, Saúl el ‘Canelo’ Álvarez cerró su actividad profesional por este 2022. Sin embargo, hay varios peleadores deseosos de medirse ante el púgil mexicano. Tal es el caso del azteca David Benavidez.

El boxeador mexicano se mostró decepcionado ante la negativa de Álvarez en aceptar un combate. Esto motivó a que lanzara un nuevo reto de forma agresiva contra el tapatío.

“¿A quién le importa si luché contra un campeón mundial? Si soy tan fácil como dice él, entonces ven y goléame. Mike Tyson quiere ver esa pelea, Juan Manuel Márquez, Chávez, todos quieren ver esta pelea“, dijo Benavidez en una entrevista con Fighthype.

“Todo lo que tengo que hacer es seguir ganando, y la pelea eventualmente sucederá. Voy a estar extremadamente listo para cuando eso suceda”, añadió.

Benavidez dejó en claro que seguirá trabajando para hacerse con más triunfos que lo lleven a consolidarse en las 168 libras y así obtener su tan ansiado combate contra ‘Canelo’.

¿Canelo no pelea con mexicanos?

Sobre esta aseveración, el púgil se mostró bastante crítico “¿Por qué se le ocurriría esa tontería de ‘no voy a pelear con otro boxeador mexicano’? Durante toda su carrera no ha peleado más con boxeadores mexicanos. El único peleador mexicano contra el que la gente quiere verlo en el ring soy yo”, sentenció.

Tras vencer a GGG, el boxeador oriundo de Guadalajara aseguró no enfrentarse a Benavidez por considerarlo un peleador que no había ganado nada. “A los mejores del mundo me les he pegado un tiro; por favor, cómo voy a pelear con Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores. No me falten al respeto con eso”.

“Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia”, explicó en su momento.

Recientemente ‘Canelo’ Álvarez reveló que posiblemente vuelva al cuadrilátero para septiembre de 2023 por una cirugía en su mano izquierda a la cual deberá someterse.

