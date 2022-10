Alfredo Adame explota y se lanza contra televisora y periodistas: “No tengo miedo de absolutamente nada”

Alfredo Adame arremetió en contra de periodistas de la televisora mexicana Imagen Televisión, asegurando que ha sido víctima de señalamientos y burlas, además de ser los responsables de difundir imágenes de la agresión que sufrió hace unas semanas, pues debido a que se trata de un caso criminal no está permitido.

Luego de la agresión que sufrió el actor afuera de su domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México cuando se acercó para ayudar a unas personas involucradas en una balacera, el actor se presentó ante las autoridades para ratificar su denuncia, en donde recordó una vez más cómo sucedieron los hechos y aseguró que todos los videos ya están en la fiscalía, por lo que en caso de que se logre demostrar que los dos hombres detenidos son culpables podrían pasar hasta 15 años en prisión.

De acuerdo con algunos medios mexicanos como El Universal, Adame explicó que el reportero Carlos Jiménez incurrió en un delito al publicar el video de su agresión, es por eso que tanto él como otros periodistas de Imagen Televisión tendrán que rendir cuentas ante las autoridades.

“Carlos Jiménez no es periodista, no es absolutamente nada, es un vago que publicó videos que están relacionados con un asunto criminal y no se puede hacer eso, está penado, no puedes publicar un video con un asunto criminal, eso es cárcel para Jiménez, contra (Gustavo Adolfo) Infante, contra la televisora, contra el estúpido de Francisco Zea y la tontita de Crystal Mendivil que publicaron también las imágenes”, dijo.

Explicó que planea iniciar una demanda en contra de quienes lo llamaron “ridículo” y “mentiroso”, pues según él, están obstruyendo a la justicia, además de una “demanda civil por daños a la moral, daños patrimoniales y todo daños psicológicos“.

Al ser cuestionado sobre la libertad de prensa, aseguró que Francisco Zea, Cristal Mendivil, Gustavo Adolfo Infante y Carlos Jiménez no son periodistas, porque no tienen una cédula profesional.

Mientras que más adelante aseguró que no tiene miedo de nada, por lo que Gustavo Adolfo Infante no es el único que tiene en la mira.

“Voy contra la empresa Imagen Televisión, voy contra Gustavo Adolfo Infante, contra Zea y contra Cristal Mendivil, además el otro par, la Adis Tuñón y la loquita esta Lalo Carrillo que está acusado de acoso sexual a un joven. A estos que se autonombran los fiscales de la moral, contra ellos voy, pero sobre todo contra Carlos Jiménez“, especificó.

