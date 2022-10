Carmen Villalobos se luce en biker shorts mientras baila salsa antes de hacer ejercicio

A Carmen Villalobos le encanta hacer ejercicio en su casa, pero la sala más bien parece una pista de baile, pues antes de comenzar sus rutinas aprovecha para dar sus mejores pasos y así calentar sus músculos. Ahora, en un video que compartió en sus historias de Instagram, se dejó ver usando un conjunto de top y biker shorts mientras bailaba sensualmente un tema de salsa.

La bella actriz colombiana está en unas semanas de descanso antes de comenzar a trabajar en la segunda temporada del programa de televisión “Escuela imparables”, y también posó en la playa, luciendo muy relajada con jeans rotos y una blusa blanca que, abierta, dejó ver su bustier blanco. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Siente, suspira, viaja, conoce, disfruta, baila, jamás pierdas el sentido del humor, ríe y ríe mucho, vive con alegría infinita y nunca pierdas tu esencia”.

Aunque parecería que Carmen trabaja en una película de terror por la foto que publicó en Instagram, en realidad se trata de un video en el que presumió su visita a Universal Studios. Ahí, junto con unas amigas, se divirtió en los juegos mecánicos y otras atracciones. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

