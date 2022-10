En leggings negros Carmen Villalobos luce su retaguardia mientras realiza una rutina con pesas

Carmen Villalobos ha vuelto a subir la temperatura en Instagram, ahora con un largo video en el que aparece en su casa, usando ajustados leggings negros y luciendo su retaguardia mientras realiza una rutina de ejercicios con ayuda de pesas y una pelota. En su post ella escribió el mensaje: “Hice 5 ejercicios más, pero me dio pereza. Han escuchado el dicho que dice…El que peca y reza, empata? En este caso sería…El que come postre y entrena, empata! LA LOGRAMOS”.

Con ese mismo atuendo la bella actriz colombiana se dejó ver muy sensual moviendo sus caderas mientras preparaba una maleta. A ella le encanta la música y siempre termina sus improvisadas coreografías con una sonrisa en su rostro.

Actualmente Carmen Villalobos se alista para la nueva temporada del programa de televisión “Escuela imparables” en el que funge como conductora. Pero ha aprovechado los días de descanso para complacer a sus seguidores en redes sociales con clips en los que modela sus sexys outfits, y compartió uno que la muestra antes de las grabaciones del show “Top Chef VIP”: “Pueden creer que grabé este video y nunca lo subí 🙈! Bueno pues aprovechemos que es #tbt 😜 #topchefvip ! Besitos 💋💋💋💋” View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

También te puede interesar:

-Carmen Villalobos da la bienvenida a octubre posando en minibikini estampado

-En microbikini de animal print Carmen Villalobos acapara las miradas desde un lugar secreto