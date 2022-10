Frente al espejo Ángela Aguilar presume su corset blanco y muestra su colección de botines

Ángela Aguilar tiene mucho éxito en TikTok, y ahora ha obtenido más de dos millones de reproducciones por un video en el que aparece antes de salir al escenario, presumiendo su corset blanco y unos pantalones verdes con estampado. También se alcanza a ver su colección de botines, que como característica principal cuentan con muchos brillos.

La cantante se ha anotado otro éxito con su más reciente sencillo “Qué agonía”, a dueto con Yuridia; ambas se mostraron en otro clip haciendo playback, pero interpretando muy a su manera la canción.

Ángela continúa presentándose con su papá –Pepe Aguilar– y su hermano Leonardo en el espectáculo “Jaripeo sin fronteras”, que ha recorrido muchas ciudades de Estados Unidos con gran éxito. En su cuenta de Instagram ella compartió varias fotos de los shows en Los Ángeles, que contaron con llenos totales. View this post on Instagram A post shared by A?ngela Aguilar ?? (@angela_aguilar_)

