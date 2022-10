Telescopio James Webb enseña un par de galaxias entrelazadas que interactúan

El telescopio James Webb ha vuelto a mostrar una nueva imagen del Universo, esta vez de IC 1623, un par de galaxias entrelazadas que interactúan y que se encuentran a unos 270 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Cetus.

Estas dos galaxias se están precipitando la una contra la otra en un proceso conocido como fusión de galaxias. Y su colisión ha desencadenado una frenética oleada de formación estelar conocida como brote estelar, creando nuevas estrellas a un ritmo más de veinte veces superior al de la Vía Láctea, explica la Agencia Espacial Europea (ESA) en su web.

Este sistema es especialmente brillante en longitudes de onda infrarrojas, lo que lo convierte en “un campo de pruebas perfecto” para la capacidad del Webb de estudiar galaxias luminosas, y es posible que estas galaxias fusionadas estén en proceso de formar un agujero negro supermasivo.

