Nasa creará un equipo para investigar avistamientos de ovnis

La Nasa informó que creará un equipo multidisciplinario dedicado a investigar los Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP), anteriormente conocidos como Objetos Voladores No Identificados (Ovnis).

El objetivo de la agencia espacial es realizar un análisis científico de los datos y registros de cada uno de los eventos que se han registrado para obtener una explicación acerca de su posible origen.

De acuerdo con la Nasa se trata del mayor estudio realizado en la historia referente a este tema, lo que demuestra la importancia que se le está dando a este tema desde el campo científico.

“El número limitado de observaciones de UAP actualmente dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos. Los fenómenos no identificados en la atmósfera son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea. Establecer qué eventos son naturales proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar dichos fenómenos, lo que se alinea con uno de los objetivos de la Nasa para garantizar la seguridad de las aeronaves”, se lee en un comunicado publicado por la Nasa.

Añadieron que, al menos de momento, no existe ningún tipo de evidencia que apunte a que los UAP tengan un origen extraterrestre, por lo que si bien no lo descartan, no es el foco principal de la investigación. Desde la Nasa apuntaron que este nuevo equipo no formará parte del Unidentified Aerial Phenomena Task Force ni del Airborne Object Identification and Management Synchronization Group.

Detallaron que el equipo estará a cargo del astrofísico David Spergel, quien se desempeña como presidente de la Fundación Simons y previamente estuvo a cargo del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Princeton.

“Dada la escasez de observaciones, nuestra primera tarea es simplemente recopilar el conjunto de datos más sólido que podamos. Identificaremos qué datos (de civiles, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, empresas) existen, qué más debemos tratar de recopilar y cómo analizarlos mejor”, afirmó Spergel.

La decisión de la Nasa ocurre poco tiempo después de que el Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia pública acerca del avistamiento de ovnis, en la que se mostraron parte de los resultados obtenidos en una investigación que viene realizando el Pentágono al respecto.

