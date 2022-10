Esposa de Andrés García reporta al actor como “delicado” de salud y desmiente que haya fallecido

Tras los rumores que surgieron el pasado fin de semana acerca del supuesto fallecimiento de Andrés García, fue su esposa, Margarita Portillo, quien desmintió la noticia; aunque aseguró que el actor está “delicado” a causa de la cirrosis que padece.

Desde hace algunas semanas el protagonista de la película ‘Pedro Navaja’ ha causado preocupación entre sus fanáticos debido al deteriorado estado en el que se encuentra y aún más tras asegurar que está viviendo sus últimos días debido a una serie de padecimientos, entre los que se encuentra la cirrosis hepática, además de una condición en la sangre que le obliga a recibir transfusiones de sangre, así como dos caídas por las que presentó severas lesiones.

Es por ello que las especulaciones en torno a su estado de salud no han dejado de surgir y en días recientes se dio a conocer que el histrión de 81 años había fallecido, rumor que fue desmentido por Margarita Portillo durante una entrevista con el programa ‘Todo para la mujer’ que conduce Maxine Woodside.

“Andrés está estable, es mentira eso que publican, que ojalá que le caiga una maldición a esa gente, porque es simplemente por ganar vistas o likes, o como se llame, pero mientras hacen eso, yo creo que le dan más larga vida a Andrés”, expresó la esposa del actor.

Sin embargo, dejó claro que Andrés García se mantiene en estado delicado debido a la serie de cuidados que debe llevar a consecuencia de la cirrosis hepática que padece.

“Andrés está estable, está delicado. De repente está mejor y de repente se queda en cama porque se siente mal o está más débil, etcétera”. Margarita Portillo

Explicó que dicha enfermedad es “incurable y evolutiva”, por lo que llega a ser muy complejo el tratamiento, además de las otras enfermedades que padece.

“En el caso de Andrés es muy complicada por los problemas de la sangre que tiene, pero es una enfermedad horrible, ha estado viviendo cosas muy feas la verdad, que prefiero no hablar de ellas, pero Andrés está básicamente bien dentro de lo que cabe”, puntualizó.

Asimismo, explicó que de los problemas en la columna vertebral está bien, pues desde que le pusieron los tornillos hace aproximadamente cinco años no ha presentado más problemas.

El actor se encuentra en casa de Margarita Portillo, en Acapulco, Guerrero, aunque confiesa que, debido al fuerte carácter del actor en ocasiones le resulta difícil atenderlo, en especial lo que tiene que ver con la alimentación.

“Debe de tomar muy pocos medicamentos, uno que le ayuda a su función hepática y otro que le ayuda a eliminar el amonio, que de repente se le va acumulando y le afecta. Lo más importante su alimentación, porque si come algo que no debe es como si se tomara una botella de alcohol, entonces es muy complicado. No puede metabolizar proteínas, es intolerante a la lactosa de toda la vida, pero pues ahí va, pero es muy necio también, muy voluntarioso”, añadió.

