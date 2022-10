Gabriel Soto dedica mensaje de felicitación a Irina Baeva por su cumpleaños número 30

Este 25 de octubre Irina Baeva está celebrando su cumpleaños número 30, motivo por el cual Gabriel Soto compartió a través de sus redes sociales un amoroso mensaje con el que la felicitó a la distancia, ya que por el momento se encuentran distanciados debido a los proyectos en los que participan.

Irina Baeva es reconocida por su trabajo como actriz, pues ha formado parte de exitosas telenovelas de Televisa como ‘Pasión y poder’, ‘Me declaro culpable’ y ‘El Dragón’, además de su protagónico en ‘Vino el amor’, historia en la que compartió créditos con Gabriel Soto, aunque nadie se imaginó que el romance que vivieron en ficción podría traspasar la pantalla para convertirse en realidad.

Y es que tras la polémica separación del actor y su esposa, la también actriz Geraldine Bazán, Irina y Gabriel confirmaron su romance en febrero de 2019, relación que formalizaron en octubre de 2020 cuando ella recibió el anillo de compromiso en medio de una romántica ceremonia mientras celebraban su cumpleaños número 28.

Y aunque este año la pareja se encuentra distanciada por motivos de trabajo, ya que mientras ella está en Qatar como parte del equipo de TUDN y Soto está en medio de las grabaciones de la nueva telenovela de TelevisaUnivision ‘Mi Camino es Amarte’, las felicitaciones para la actriz por un año más de vida solo fueron de manera virtual.

Fue por medio de un mensaje de Instagram como Gabriel Soto le hizo saber a su prometida sus buenos deseos, además de revelar que muy pronto volverán a estar juntos.

“Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días“, escribió el actor junto a una fotografía de la originaria de Rusia.

Tras la publicación del amoroso mensaje las muestras de cariño y felicitaciones para la cumpleañera no se hicieron esperar, en donde sus fanáticos también destacaron su deslumbrante belleza.

Hasta el momento Irina Baeva no se ha pronunciado al respecto y en sus redes sociales tampoco a compartido cómo está celebrando esta fecha especial ya que únicamente aparecen fotografías de su viaje por el Medio Oriente. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

También te podría interesar:

–Irina Baeva habla sobre supuesta infidelidad a Gabriel Soto con actor de Hollywood: ?Es un compañero?

–Gabriel Soto revela cuáles son las razones de su distanciamiento con Irina Baeva

–Aseguran que Geraldine Bazán disfruta la supuesta separación de Irina Baeva y Gabriel Soto