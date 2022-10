Real Madrid perdió el invicto ante el Leipzig en Champions League y Thibaut Courtois reveló el motivo de la derrota

Tras 16 partidos al hilo en los que el Real Madrid no perdió, los de Carlo Ancelotti se toparon este martes en Alemania con su primera derrota tras caer 3-2 ante el RB Leipzig en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Fue el portero Thibaut Courtois el que fustigó con dureza la actuación de sus compañeros y reveló la razón del mal resultado.

El vigente campeón de Europa llegó a este encuentro con tres bajas sensibles por problemas físicos. Luka Modric, Fede Valverde y Karim Benzema. Para Courtois el equipo no demostró la intensidad necesaria y por esta razón se perdió el partido y llegó el 3-1 del Leipzig que aplacó toda esperanza de remontada.

“Nos había avisado el mister, no podemos defender así de mal. Me lo temía, no estábamos en el partido, hemos perdido duelos y es por falta de intensidad. En el 3-1, uno de la defensa tiene que salir a tapar al lateral”, declaró en zona mixta.

Los alemanes convirtieron dos goles en menos de 10 minutos y al 17′ ya iban 2-0 gracias a las anotaciones de Gvardiol y Nkunku. Real Madrid intentó, pero no tuvo una de sus mejores noches a nivel asociativo. Ya en el 45′ fue Vinicius Jr. quien puso el descuento con un gol de cabeza tras una jugada por derecha.

El Madrid salió al segundo tiempo presionando más adelante y con algunos cambios en su once para intentar buscar el empate, pero un Leipzig muy aplicado al contraataque anotó el tercero gracias a Timo Werner. Los blancos pudieron descontar en el minuto 90 debido a un claro penal contra Rodrygo. El número 21 se encargaría de mandarla a guardar y finiquitar así las acciones.

A pesar del resultado, los merengues se mantienen como primeros de grupos con 10 puntos. El próximo miércoles se jugarán el liderato como locales en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Celtic de Glasgow. Los dirigidos por Carlo Ancelotti encadenan dos partidos de Copa de Europa en los que no han podido ganar.

En la pasada jornada empataron en el último minuto ante el Shakhtar Donetsk en un encuentro que se jugó en Polonia ya que debido a la guerra en Ucrania el conjunto naranja no puede disputar juegos como local.

