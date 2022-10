Aficionado del América se disculpó con el Ajax por la venta de Jorge Sánchez: “Deberían correr al que lo llevó. Es malísimo, quédenselo”

Jorge Sánchez tuvo dos grandes errores en el juego en el que el Ajax cayó derrotado ante el Liverpool con marcador de 3-0 en la capital holandesa. Ante esta realidad, muchas fueron las críticas que le llovieron al futbolista mexicano, incluyendo la de un aficionado americanista que no dudó a la hora de mal poner a su compañero.

“Les robamos con Jorge Sánchez jajaja una disculpa Ajax. Deberían correr al que lo llevo, seguro nunca vio este video de la final que nos echó a perder. Es malísimo, quédenselo“, escribió un aficionado a través de su cuenta en Twitter, acompañado de un video en donde aparece un error del jugador vistiendo la camiseta azulcrema.

"Les robamos con Jorge Sánchez jajaja una disculpa Ajax. Deberían correr al que lo llevo, seguro nunca vio este video de la final que nos echó a perder. Es malísimo, quédenselo."

Pero esta no fue la única crítica, la afición del Ajax en general cargó contra el mexicano que definitivamente hoy no tuvo su mejor noche.”Qué carajo hace Jorge Sánchez. Es dramático verlo jugar“, escribió molesto otro aficionado del Ajax.

Waar is die sanchez in hemelsnaam mee bezig man, wat een drama voetballer

Pero los comentarios no paraban, algunos aficionados se atrevieron hasta a juzgar su calidad como profesional. “Jorge Sánchez no es futbolista profesional. Es un jugador ultra limitado y súper torpe“, fue otro comentario de los tantos que aparecieron en redes sociales cargando contra Sánchez. ???? | ¡Gol de Darwin Núñez! El uruguayo anotó su segundo gol en Champions con la camiseta del Liverpool.



¡Gol de Darwin Núñez! El uruguayo anotó su segundo gol en Champions con la camiseta del Liverpool.

Jorge Sánchez y Edson Álvarez a la Europa League

Las críticas a Jorge Sánchez se sumaron a las de un histórico como Wesley Sneijder que cargó contra el otro mexicano Edson Álvarez a quien tildó de no servir para nada. Sin lugar a dudas no fue el mejor día de los mexicanos que hacen vida en el Ajax de Amsterdam, a pesar de que Edson sigue siendo pieza fundamental y espiado por grandes de Europa, al parecer aún no convence a Sneijder.

Por lo que refier a Jorge Sánchez, aún se sigue ganando el visto bueno del DT y espera sumar más minutos para ser titular indiscutido, aunque la actuación de hoy no ayude mucho en sus aspiraciones. Ahora tanto Edson Álvarez comoJorge Sánchez dirán presente en la Europa League.

