El primer hit #1 de Whitney Houston: “Saving All My Love For You”

Whitney Houston era hija de la cantante de soul Cissy Houston y sobrina de la estrella del pop Dionne Warwick, y aprovechó sus dotes vocales y la crianza profesional de su familia bien conectada para alcanzar el estrellato de un tipo rara vez igualado antes o después.

Casi desconocida antes del lanzamiento de su álbum debut Whitney Houston, saltó al estrellato cuando su primer éxito en las listas de éxitos, “Saving All My Love For You”, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100.

Escrita por el equipo de Michael Masser y Gerry Goffin, quienes se habían unido anteriormente en el éxito número uno de 1975 de Diana Ross: “Theme From Mahogany (Do You Know Where You’re Going To)”, la balada “Saving All My Love For You? fue el segundo sencillo de Whitney Houston, después de ?You Give Good Love?, que alcanzó el puesto número 3 en las listas pop en julio de 1985.

Cuando los siguientes dos sencillos de su álbum debut, “How Will I Know” y “Greatest Love Of All”, también encabezaron las listas de éxitos pop a principios de 1986, Whitney Houston, de 23 años, se estableció como uno de los nombres más importantes de la música.

En el transcurso de la siguiente década, Whitney Houston vendería decenas de millones de álbumes y obtendría ocho éxitos #1 más, una cifra eclipsada solo por Mariah Carey entre las artistas discográficas solistas.

Pero solo uno de los álbumes de Houston, la banda sonora de 1992 de The Bodyguard, con la versión monumentalmente exitosa de “I Will Always Love You” de Dolly Parton, podría igualar su debut con 25 millones de ventas en términos de impacto comercial.

Casi dos años en desarrollo bajo la guía personal del jefe de Arista Records, Clive Davis, el álbum de Whitney Houston se encuentra entre los 40 más vendidos de todos los tiempos, según la Recording Industry Association of America.

También sirvió para lanzar la carrera de un cantante que se hizo lo suficientemente popular como para estar entre los 20 primeros del pop con “The Star Spangled Banner” no una, sino dos veces: en 1991, durante la Guerra del Golfo Pérsico, y nuevamente 10 años después en las secuelas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

A fines de la década de 1990, las luchas personales de Houston comenzaron a eclipsar sus logros profesionales, en medio de rumores de problemas de abuso de sustancias y comportamiento errático.

El 11 de febrero de 2012, la noche anterior a la ceremonia anual de los premios Grammy, Houston, de 48 años, fue encontrada inconsciente en su habitación en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles y luego fue declarada muerta.

