FEMA ofrecerá viviendas provisionales a damnificados del huracán Ian en Florida

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció el miércoles que aprobó la petición del estado de Florida para la asistencia directa de vivienda provisional en los condados Charlotte, Collier, DeSoto y Lee, lo que permitirá proveer de remolques de viaje y unidades de vivienda prefabricadas más grandes a esos condados, para ofrecer un techo seguro a los damnificados elegibles del huracán Ian.

Además, la agencia federal informó que hasta la fecha se han proporcionado más de $1,400 millones de dólares en subvenciones federales, préstamos por desastre y pagos del seguro de inundación a Florida y a las familias después tras el paso del huracán Ian, para ayudar a los damnificados a su recuperación.



FEMA ha provisto $643 millones de dólares directamente a las familias y $322 millones al estado para la respuesta de la emergencia, mientras que la Agencia Federal de Pequeños Negocios ha otorgado $264 millones de dólares en préstamos por desastre y el Programa del Seguro Nacional de Inundación ha pagado $184 millones en reclamos.

Requisitos para recibir la ayuda

Para recibir la ayuda se requiere que la persona que la pide o alguien en su familia sea ciudadano estadounidense o residente permanente, personas en proceso de asilo, refugiados, asilados, con estatus de ?parole?, deportación aplazada y por casos de violencia doméstica.

Qué es la asistencia de vivienda provisional

FEMA ofrecerá viviendas provisionales a los damnificados elegibles del huracán Ian en los condados Charlotte, Collier, DeSoto y Lee, en Florida.

FEMA aprobó la Asistencia Directa de Vivienda Provisional para brindar opciones a las personas cuyas viviendas son inhabitables a causa del huracán.

FEMA determinó que la asistencia de alquiler no es suficiente para atender la necesidad de vivienda para algunos damnificados en esos condados debido a la falta de recursos de vivienda disponibles.

La asistencia para la vivienda no está sujeta a una limitación de adjudicación máxima financiera. El período general de asistencia para Vivienda Directa es de 18 meses a menos que se prorrogue.

Los tipos de asistencia directa para la vivienda pueden incluir:

? Arrendamiento y reparación de viviendas multifamiliares (MLR): este programa permite que FEMA celebre contratos de arrendamiento por acuerdos con propietarios de propiedades de alquiler multifamiliares ubicadas en áreas de desastre y hacer reparaciones o mejoras para proporcionar vivienda temporal a los solicitantes elegibles.

? Unidades de Vivienda Temporales Transportables (TTHU): Una vivienda fácilmente fabricada (es decir, un Vehículo Recreativo [RV] o una Unidad de Vivienda Prefabricada [MHU]), comprada o arrendada por FEMA y provista a los solicitantes elegibles para su uso como vivienda temporal.

? Arrendamiento directo: propiedad residencial existente lista para ocupar arrendada y, si es necesario, modificada o mejorada para proporcionar una adaptación razonable para un solicitante elegible con

una discapacidad y otros con necesidades funcionales y de acceso para su uso como vivienda temporal para los solicitantes elegibles.

? Construcción de viviendas permanentes (PHC): servicios de reparación y/o construcción de viviendas proporcionados en áreas insulares fuera de los Estados Unidos continentales y otros lugares donde no hay recursos de vivienda alternativos disponibles; y donde otros tipos de vivienda

La asistencia que normalmente brinda FEMA, como la asistencia para el alquiler u otras formas de asistencia directa, no están disponibles, son inviables o no son rentables.

FEMA advirtió en el comunicado que se necesitará tiempo para transportar, autorizar, instalar e inspeccionar estas unidades antes de que estén disponibles. La Asistencia Directa de Vivienda Provisional se podrá ofrecer durante un máximo de 18 meses desde el 29 de septiembre de 2022, fecha de la declaración federal de desastre, hasta el 28 de marzo de 2024.

Cómo se pide ayuda

La forma más rápida de encontrar ayuda y solicitar asistencia por desastre es a través de la página web oficial DisasterAssistance.gov. También, se puede solicitar la ayuda llamando al 1-800-621-3362, de 7 a.m. a 11 p.m., o a través de la aplicación móvil de FEMA.