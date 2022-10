Kimberly Flores habló como nunca sobre una infidelidad de Edwin Luna: “Me quebró”

El estreno de la sexta temporada de ‘Rica Famosa Latina’ ha traído consigo decenas de sorpresas que han dejado al mundo con la boca abierta, incluyendo la reciente confesión de Kimberly Flores, donde habló por primera vez sobre una infidelidad de la que fue víctima a manos de Edwin Luna.

Fue durante la más reciente transmisión del reality que la influencer y empresaria reveló la falla que el líder de ‘La Trakalosa’ tuvo dentro de su matrimonio, motivo por el cual ella le revisa todo, desde los gastos de la tarjeta de crédito, hasta los likes en Instagram.

La inesperada confesión se dio mientras Kimberly Flores se tomaba unos tragos en compañía de Mayeli Alonso, a quien cuestionó sobre su relación con Lupillo Rivera y terminó por preguntarle si este le había sido infiel.

Tras asegurar que nunca logró comprobarlo, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ le regresó la pregunta y quedó sorprendida con el relato que Flores le confió. Y es que si bien reveló que Edwin Luna no llegó a lo físico, su traición la hizo pensar en regresar a su país.

“Hubo uno que otro detallito, lo contamos y todo, y el dijo: sí estuve a punto de? por esto y esto. Si me quebró, sí me dolió. No te voy a decir que me fue infiel de se acostó, pero desde que tu entras a palabras con otras personas ya se cuece una infidelidad”, contó la guatemalteca.

Esto no hizo más que despertar la desconfianza de Kimberly Flores, por lo que ha decidido tomar medidas drásticas: “Por eso le reviso los gastos de la tarjeta de crédito, las llamadas de media noche y hasta le huelo los calzoncillos, ojo, hasta los likes de Instagram”, finalizó.

