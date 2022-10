Kimberly Flores protagoniza fuerte pelea con Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr.

Kimberly Flores se enfrentó a golpes con Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr. en ‘Rica, Famosa, Latina’, donde primero discutieron de forma acalorada para defender a su familia.

La sexta temporada de ‘Rica, Famosa, Latina’ inició el pasado domingo 16 de octubre por Estrella TV, pero no todo será glamour mientras se expone la vida de placeres que disfrutan sus participantes, pues al parecer habrá fuertes confesiones y hasta golpes entre ellas, lo que seguramente dará mucho de qué hablar.

Mayeli Alonso, Kimberly Flores, Mariana González Padilla, Sandra Vidal, Luzelba Mansour y Marcela Iglesias, demostrarán que están dispuestas a todo por defenderse, pero aún más por ganar, tal como se pudo ver en el breve adelanto de esta nueva temporada.

En el clip que se dio a conocer a través de las redes sociales se pueden ver insultos y golpes, una de las discusiones que más llamó la atención fue la protagonizada por la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, y Mariana González Padilla, la llamada “Kim Kardashian Mexicana” y quien también es conocida por su noviazgo con Vicente Fernández Jr.

Aunque hasta el momento no se sabe cómo inició la pelea entre ambas famosas, en el video se puede ver el momento exacto en que Kimberly Flores le exige a Mariana González que no hable de sus hijos y en medio de empujones le gira la frase: “¡Con mis hijos no te metas!“.

En seguida, la originaria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la tira a un sillón con toda la intensión de golpearla.

Por supuesto será una temporada cargada de intensos enfrentamientos, pues de la misma forma se aprecia el momento en que Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, avienta a una de las participantes del reality por la borda del yate en el que iban, por lo que solo resta esperar para conocer el desenlace de estas acaloradas escenas.

El polémico reality show producido por Estrella TV aborda la vida de cinco mujeres poderosas que viven rodeadas de lujos pero que al mismo tiempo muestran el lado humano de manera transparente ante las cámaras y se podrá ver a través de su sitio web oficial.

