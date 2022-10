Más latinos en EE.UU. tienen cuentas bancarias, aunque siguen fuera del sistema bancario de forma desigual

Aunque cada vez más latinos tienen acceso a servicios bancarios en Estados Unidos, la tasa de no bancarización, es decir, cuando nadie en un hogar tiene una cuenta de banco abierta, sigue siendo más alta en comparación con la de los hogares blancos.

Así lo muestran los resultados de la Encuesta Nacional sobre Hogares Bancarizados y No Bancarizados 2021, elaborada por la Corporación Federal de Seguro de Depósito (FDIC) y publicada esta semana.

Los datos con relación a los hogares latinos muestran un panorama parcialmente alentador, que se equipara con el que experimentan los hogares de afroamericanos y de los indios americanos o de Alaska, según la encuesta.

Los datos de la encuesta muestran que si bien, entre 2019 y 2021, la tasa de hogares latinos no bancarizados se redujo del 12.2% en 2019 al 9.3% en 2021; la proporción contra hogares blancos no bancarizados es desproporcionada en todos los niveles de ingreso.

?A pesar de las mejoras en las tasas no bancarizadas para hogares afroamericanos y hogares hispanos, las tasas de no bancarización para estos hogares permanecieron sustancialmente por encima de la tasa de no bancarizados para los hogares blancos?, cita el reporte de la encuesta de la FDIC.

Un ejemplo significativo se muestra en la desproporción de la no bancarización entre los hogares latinos y afroamericanos con ingresos anuales entre $30,000 y $50,000 dólares.

En este nivel de ingresos, la tasa de los hogares latinos que no tienen un integrante con una cuenta de banco abierta es del 8.4%, mientras que, para los hogares afroamericanos, la tasa es del 8%; frente al 1.7% de los hogares blancos.

Más notoria es en el nivel inferior de ingresos medidos de $15,000 dólares anuales o menos, en la que la tasa de no bancarización de hogares latinos es de 26.5%, mientras que en hogares afroamericanos es de 29.3%; mientras que, en los hogares blancos, la tasa de apenas 13.6%.

Incluso en el nivel de ingresos más alto considerado en la encuesta, en hogares con ingresos de más de $75,000 dólares anuales, la desproporción es notable, si se considera que la tasa de no bancarización entre los hogares latinos es del 1%, en los afroamericanos del 1.7% y en los blancos del 0.3%.

La encuesta encontró que hay otros dos elementos, que también incrementan desproporcionadamente las tasas de no bancarización: los bajos ingresos y los hogares con al menos una persona en edad de trabajar con alguna discapacidad.

Cuáles son las razones para no tener una cuenta bancaria

La encuesta de la FDIC también indagó en los motivos que los hogares, en los que no hay al menos una persona con una cuenta de banco abierta, dan para no ser parte de los servicios bancarios.

Los hogares encuestados indicaron como la principal causa que ?no tienen suficiente dinero para mantener el saldo mínimo? que los bancos piden; en este caso se encuentra el 29% de los hogares, desde el 21.7% del año pasado.

El segundo motivo fue que ?no confían en los bancos?, mientras que en el tercer lugar se ubicó el ?Evitar el banco por tener más privacidad?, según los resultados de la encuesta.

