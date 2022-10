Chicharito Hernández no renuncia a regresar con México: “Cuando ya no pueda ayudar, me retiraré”

La Selección de México compartió la pre-lista de jugadores que se rifarán los puestos para acudir al Mundial de Qatar 2022, al que tan solo le faltan algunas semanas para que inicie. La ausencia del goleador histórico Javier ‘Chicharito’ Hernández no extrañó a nadie ya que el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino había advertido desde mucho antes que no le levantaría el veto.

Pero para el delantero de 34 años siempre hubo una posibilidad de asistir a lo que sería su cuarta Copa del Mundo consecutiva. Con el LA Galaxy hizo los suficientes méritos para que hubiera una consideración: en 39 encuentros oficiales marcó 19 goles y entregó 3 asistencias.

En conversación con otro histórico jugador mexicano como lo es Hugo Sánchez, Chicharito Hernández confesó que tuvo fe hasta el último minuto de que el Tata Martino lo llamara, así como en anteriormente lo había hecho para comunicarle el por qué no lo convocaba, para informarle que sería considerado para asistir con El Tri a Qatar 2022.

Además dejó una frase de titular muy importante considerando que el proceso del Tata Martino culmina tras el Mundial: “Sigo elegible”.

“Cuando yo vea que ya no quiera estar en la selección o decida dar un paso al costado porque creo que ya no puedo ayudar, yo me voy a retirar de la selección”

Chicharito Hernández