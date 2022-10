Nuestra democracia depende de que actuemos, advierten líderes del Caucus Hispano del Congreso

Exclusiva

La lucha por una democracia más fuerte enfrenta dos batallas distintas y, a veces, indistinguibles: los ataques al derecho al voto por parte de legisladores republicanos y la difusión de información errónea y desinformación en línea.

Estos fueron los temas de mayor inquietud durante una Mesa Redonda de Derechos Electorales que organizó el Caucus Hispano del Congreso en septiembre. Los miembros del Caucus Hispano del Congreso se reunieron con organizaciones y activistas de todo Estados Unidos para discutir soluciones legislativas que puedan asegurar el derecho al voto.

¿Sus preocupaciones principales? El establecimiento de leyes electorales restrictivas y la propagación de desinformación electoral en línea, las cuales afectan de manera desproporcionada y negativa a los votantes afroamericanos e hispanos.

En 2020, los estadounidenses votaron en números récord, con el 66.8% de los votantes elegibles emitiendo su voto. Más de 16 millones de votantes latinos participaron en las elecciones presidenciales de 2020, un aumento del 30.9% comparado a las elecciones presidenciales de 2016. No hay duda de que los votantes afroamericanos y latinos desempeñaron un papel clave en la elección del presidente Joe Biden.

La respuesta republicana a esto: la supresión de votantes.

Desde las elecciones de 2020, 21 estados han aprobado leyes electorales restrictivas. Estas leyes hacen que sea más difícil emitir un voto por correo. Obstaculizan el voto usando el idioma, limitan el número de votantes, identifican inapropiadamente a votantes y promueven el cierre de centros de votación. No es raro que los votantes de color se enfrenten constantemente y continúen enfrentando tiempos de espera más largos el día de las elecciones y tengan más problemas para acceder a los lugares de votación.

Estas leyes se han sumado a las mentiras sobre a un fraude electoral en las elecciones de 2020, lo que llevó al 6 de enero en el Capitolio de nuestra nación. Sin embargo, muchas de estas mentiras todavía se difunden rápidamente en el Internet.

Esto llega al corazón de la segunda batalla: la difusión de información errónea y desinformación en línea.

Recientemente, el Caucus Hispano del Congreso se reunió con ejecutivos de TikTok, YouTube y Twitter en un intento de discutir la difusión de información errónea y desinformación en español.

En 2021, un estudio encontró que el 70% del contenido en español no fue identificado con una advertencia por Facebook, en comparación con el 29% del contenido en inglés. Esto deja a los usuarios de habla hispana con un mayor riesgo de encontrar mentiras que pueden costar vidas.

La información errónea y la desinformación adoptan muchas formas en línea, que van desde información falsa sobre los horarios y lugares de votación hasta engaños de que agentes de inmigración están monitoreando los centros de votación. Dicha información puede difundirse fácilmente en las redes sociales. En general, también hay una falta de transparencia sobre cómo las empresas de redes sociales atienden la desinformación en español.

Nuestra democracia depende de que actuemos.

Encontrar soluciones requiere un enfoque multifacético que involucre a múltiples actores, desde el Congreso hasta las plataformas de redes sociales.

El Senado debe, a base de lo que hemos logrado en la Cámara, aprobar los proyectos de ley For The People Act, the John R. Lewis Voting Rights Advancement Act, y Freedom to Vote: John R. Lewis Act. / el proyecto de ley Por el Pueblo, la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John R. Lewis, y el proyecto de ley Libertad de Votar: John R. Lewis.

Le corresponde a las redes sociales garantizar el uso responsable de sus plataformas, evitar la propagación de información falsa e informar a los usuarios sobre las herramientas que utilizan para hacerlo. La falta de acción de su parte podría requerir acciones legislativas para encontrar soluciones.

No hay duda de que superar estos desafíos será una batalla difícil. Sin embargo, es necesario si queremos proteger nuestra democracia, libertad y el derecho fundamental al voto para las generaciones futuras.