Joaquín Castro y grupos latinos advierten sobre la desinformación en español a pocas semanas de las elecciones

Joaquín Castro, el congresista demócrata de San Antonio, se ha unido al llamado de una coalición de organizaciones latinas que instan a que las plataformas de redes sociales hagan más por combatir las peligrosas teorías de conspiración y desinformación electoral dirigida a las comunidades de habla hispana.

El grupo, la Coalición contra la Desinformación en el Idioma Español, dice que los hispanohablantes se encuentran en una posición particularmente vulnerable debido a su extenso uso de plataformas como YouTube y WhatsApp, donde la desinformación electoral ya se ha propagado previo a las elecciones de 2022. El grupo cita la existencia de una avalancha de teorías de conspiración y retórica extremista que ha incitado ya a la violencia en Texas y otros lugares.

“Nos están mintiendo y desalentando a ejercer nuestro derecho al voto en una escala masiva”, dijo Brenda Victoria Castillo, presidenta y directora ejecutiva de la organización Coalición de Medios Hispanos. “Y personas como Mark Zuckerberg están haciendo muy poco al mismo tiempo que se benefician”.

Meta, la empresa matriz de Facebook y WhatsApp, y Alphabet, la empresa matriz de Google y YouTube, no respondieron a preguntas enviadas por The Texas Tribune el jueves.

Estudios han mostrado que las redes sociales han estado inundadas con información falsa durante años, incluyendo en los meses antes de la elección de 2020 y en la cúspide de la pandemia por COVID-19, cuando las teorías conspiratorias sobre el racismo, antivacunas y el fraude electoral estaban fuera de control. A principios de esta semana, la organización Media Matters for America, una organización sin fines de lucro que monitorea la desinformación en los medios estadounidenses, descubrió que muchos videos en español con información falsa continúan propagándose por YouTube, a pesar de las promesas de la plataforma de mejorar sus herramientas de monitoreo antes de las elecciones de este año.

Investigadores también han encontrado que existe desinformación particularmente dirigida a las comunidades latinas.

“Los latinos se ven afectados por un ambiente de desinformación diferente al que va dirigido a la población en general de los Estados Unidos, y frecuentemente son blanco de formas específicas relacionadas con sus antecedentes de nacionalidad”, escribieron investigadores de la Universidad de Houston a principios de este año. “Por ejemplo, muchas de las fuentes exaltan las preocupaciones sobre el socialismo … promueven resentimientos raciales que arrojan a los afroamericanos contra los latinos, o explotan la desconfianza que la comunidad latina tiene con respecto a las autoridades”.

La oleada de falsedades ha sido tan consistente que a principios de este año se lanzó el sitio web de verificación de datos en español, Factchequeado, para combatir la desinformación enfocada a las comunidades hispanas y latinas en los Estados Unidos. Tamoa Calzadilla, editora general del sitio web, dijo el jueves que se ha presentado un aumento significativo en la “propaganda” en los meses anteriores, incluyendo teorías conspiratorias sobre el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés), y comparaciones sobre el presidente Joe Biden con los dictadores comunistas de Latinoamérica.

“Puedes ver fotos, imágenes, videos, propaganda y anuncios de televisión diciendo que son la misma gente, que todos son comunistas, socialistas, dictadores”, dijo Calzadilla.

En los últimos años, la retórica racista y violenta acerca de las comunidades latinas también ha prosperado e incitado a actos de violencia masiva, incluyendo el asesinato de 23 personas en un Walmart de El Paso realizado por un hombre que se radicalizó, en parte, por las teorías de conspiración en línea.

Tras el tiroteo en Uvalde en mayo, teorías de conspiración sobre la nacionalidad e identidad de género del atacante se han esparcido a través de las redes.

“Me desilusiona ver que (las redes sociales) toleran mentiras en español que nunca serían toleradas en inglés”, dijo Castro, quien se unió a la coalición en una llamada a la prensa este jueves. También hizo notar la retórica que la campaña de Trump ha usado en miles de anuncios en línea, incluyendo algunos que han descrito la llegada de inmigrantes a la frontera entre Texas y México como una “invasión”.

Castro también destacó lo que él calificó como una avalancha de desinformación promoviendo la falsa narrativa de que el fraude electoral en Estados Unidos es extenso, la cual también ha sido promovida por varios líderes republicanos en Texas.

El llamado de la coalición se produce al tiempo que los legisladores en Texas continúan criticando la manera en la que las redes sociales supervisan y filtran el contenido de los usuarios en sus plataformas. El año pasado, los legisladores estatales aprobaron una ley que prohíbe que las redes sociales más grandes suspendan a sus usuarios en base a sus “opiniones”. La ley, que actualmente se encuentra en litigio, también requiere que las plataformas hagan reportes públicos sobre los contenidos y las cuentas que han suspendido.

La ley fue parte de una reacción más generalizada por parte de los grupos conservadores que critican a las grandes compañías de tecnología diciendo que están predispuestas en su contra. Estas críticas aumentaron tras la decisión de Twitter de expulsar y prohibir la participación del expresidente Donald Trump en su plataforma, así como a otras 70,000 cuentas que ayudaron a difundir desinformación peligrosa antes del ataque e insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

